“كوفيد 19” ينهي حياة مدير المركز السينمائي سابقا.. نور الدين الصايل في ذمة الله

توفي ليلة الثلاثاء/ الأربعاء الناقد السينمائي نور الدين الصايل، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وتوفي الصايل بالمستشفى الذي نقل إليه، بعدما اشتدت عليه أعراض الفيروس، وهو ما أكدته زوجته.
وكانت الصحافية نادية لارغيت، زوجة مدير القناة الثانية سابقا، نور الدين الصايل، قد أعلنت عن إصابته بكورونا، في منشور فايسبوكي نشرته يوم الأربعاء الماضي.
وشغل الصايل سابقا منصب مدير المركز السينمائي المغربي، وقبلها كان مديرا للقناة الثانية.
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