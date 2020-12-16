السودان: تشغيل سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق يهدد سلامتنا

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أعلن وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، الثلاثاء، أن تشغيل سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق يهدد سلامة السدود السودانية.



وحذر عباس من تأثر سد الروصيرص سلبيا ببناء سد النهضة، وقال إن الأثر الأساسي للسد سيرتد على خزانات السدود السودانية.

وطالب عباس في مؤتمر صحفي، باتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يتضمن تبادل المعلومات مع سد الروصيرص، مشيرًا إلى أن تشغيل سد النهضة بدون اتفاق ملزم يهدد سد الروصيرص وسلامته.

وقال المسؤول السوداني، إن اتفاق إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا ينص على أن سد النهضة للتعبئة والتشغيل وليس لإقامة مشروعات.

وأضاف أن الخرطوم تشترط تغيير منهجية التفاوض ومنح الاتحاد الإفريقي دورا أكبر لحل أزمة سد النهضة، لافتا إلى أنه لا يوجد موعد لاستئناف المفاوضات الثلاثية.

وحذر الوزير من آثار سلبية للسد على بلاده، قائلا إن ”الجفاف المستمر سيؤثر في توليد الكهرباء في خزان سنار وسد الروصيرص بسبب سد النهضة”.

وأفاد ”سد النهضة سيؤدي إلى آثار بيئية واجتماعية، قد نعاني نقصا في التوليد الكهربائي بسبب سد النهضة في سنوات الجفاف“.

وذكر عباس أن الأطراف الثلاثة أستطاعت حل 90% من خلافات سد النهضة في يونيو/حزيران الماضي، وقال:“ لكننا لم نشهد تقدما بعدها، وهناك 3 نقاط جوهرية لم يتم الاتفاق عليها بشأن أزمة سد النهضة“، وأضاف: ”كمية المياه المخزنة في سد النهضة نقطة أساسية في التفاوض حول الأزمة“.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انسحب السودان من اجتماع افتراضي، بشأن سد النهضة.

وأكد السودان في بيان ”عدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق، وطالب بالعودة للاتحاد الأفريقي لاعتماد دور الخبراء، ودفع المفاوضات سياسيًا لاستكمالها وصولًا إلى اتفاق مرضٍ لكل الأطراف“.

وتتخوف دولتا السودان ومصر من تأثير سالب للسد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، من حصتيهما من المياه.