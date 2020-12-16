شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال شدته 6.2 يضرب ثاني أكبر جزر الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

قال المركز الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية إن زلزالا شدته 6.2 درجة ضرب مينداناو في الفلبين في وقت مبكر اليوم الأربعاء. وأضاف المركز أن الزلزال حدث على عمق عشرة كيلومترات.

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