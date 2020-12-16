شكرا لقرائتكم خبر عن مرتزقة أردوغان في داخلية «الوفاق».. وأنقرة تحشد بـ«الوطية» والان نبدء بالتفاصيل

في خطوة تؤكد سعي حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس للبقاء في موقعها، عقدت لجنة دمج ما تسمى «قوات الثوار» اجتماعها الثاني، وبحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، ناقش المجتمعون الخطط والآليات لدمج المرتزقة، الذين دفع بهم نظام الرئيس التركي أردوغان إلى ليبيا في المؤسسة الأمنية، كما وضع المشاركون خططا لتأهيل المرتزقة قبل انخراطهم في العمل الأمني.

وتزعم الوفاق بأنها تريد بناء مؤسسة أمنية قوية تهدف إلى حفظ الأمن والحفاظ على هيبة الدولة، بينما يؤكد الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف لـ«اليوم»: إن تعليمات صدرت من نظام أردوغان لمسؤولي الوفاق بمزيد من الحشد خلال الفترة القادمة من أجل الاستعداد للهجوم على محور «سرت - الجفرة» وسط ليبيا تمهيدا للسيطرة على منطقة الهلال النفطي، مشددا على أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيكون بالمرصاد لأي هجوم محتمل من مرتزقة تركيا وميليشيات الوفاق.

حشد تركي

من جهته، قال عضو شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي عقيلة صابر: إن الدعم التركي للميليشيات في زيادة منذ أول ديسمبر، وتم رصد أكثر من 13 رحلة جوية للطيران التركي هبطت في قاعدتي الوطية ومصراتة، وتحمل المرتزقة والذخائر والسلاح، مؤكدا جاهزية الجيش الليبي لصد أي هجوم في جميع المواقع والمدن، خاصة في «سرت والجفرة».

فيما أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي، أن تركيا تخطط لعدم الخروج من ليبيا، مشيرا إلى أن نظام أردوغان كان يعول على اجتماع «غدامس» لتشكيل مجلس نواب ضعيف يوافق رئيسه على الاتفاقيات التركية الليبية، كما أن تركيا تريد رئيس وزراء لا يستطيع الوقوف أمام أطماعها الاستعمارية والاقتصادية في ليبيا.

وحذر التكبالي من أن الأتراك قد يغامرون باقتحام المنشآت النفطية، خاصة في الجنوب لمنع حدوث الاتفاق «الليبي- الليبي»، وأيضا قد يهاجمون الحقول النفطية البحرية مثل حقل «البوري»، الذي يزود أوروبا بالغاز، وذلك ردا على فرض عقوبات على أنقرة بعد تجاوزاتها في منطقة شرق البحر المتوسط.

جناح «العدالة»

ويرى المحلل السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق أن حكومة الوفاق تحولت لجناح سياسي وذراع عسكرية لحزب العدالة والتنمية التركي، مشيرا إلى أن الوفاق صارت أداة طيعة تنفذ ما يمليه أردوغان، وشدد على أن قرار اتفاق جنيف بوقف إطلاق النار «هش»، محذرا من إصرار أردوغان على الضرب بقرارات الأمم المتحدة ومخرجات برلين عرض الحائط، وانتقد التدفق الرهيب للسلاح والمرتزقة من أنقرة على ميليشيات الوفاق وسط صمت دولي.

على صعيد متصل، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الإثنين اجتماعاً فنياً بجنيف تناول إدخال إصلاحات مهمة وملّحة في الاقتصاد الليبي.

وضم الاجتماع ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن أعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية لمناقشة إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات.