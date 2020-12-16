شكرا لقرائتكم خبر عن «سرايا المختار» البحرينية «إرهابية عالمية» بقرار أمريكي والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان «سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني».
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