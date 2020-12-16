شكرا لقرائتكم خبر عن الغانم رئيسا لبرلمان الكويت والان نبدء بالتفاصيل

انتخب أعضاء مجلس الأمة الكويتي أمس الثلاثاء، النائب مرزوق علي الغانم رئيساً لمجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي السادس عشر. وأوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي (بالسن) حمد الهرشاني أن النائب الغانم حصل على 33 صوتاً مقابل 28 صوتاً للنائب الحميدي.وفقا لما نشرته (كونا).

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