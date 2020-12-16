شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية: فنزويلا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
وتقول المحكمة الجنائية الدولية: إنه منذ أبريل 2017، ارتكبت السلطات وقوات الأمن وأنصار الحكومة في فنزويلا «جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الحبس أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية الجسدية»، بحسب تقرير للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة نشر في وقت متأخر ليل الإثنين.
وشملت الجرائم التي أفاد التقرير بارتكابها، التعذيب والاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي الخطير وكذلك الاضطهاد.
ويتناول الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية الجرائم التي ارتكبت في عهد الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا منذ 2018.
ومن المنتظر أن تقرر المحكمة العام المقبل ما إذا كانت ستبدأ تحقيقات جنائية رسمية في هذا الصدد.
يشار إلى أن هذا هو التقرير الأخير لبنسودة كمدعية عامة، حيث تنتهي الصيف المقبل، وستقوم الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باختيار خليفة لها في ديسمبر 2021.
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