شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تضع شرطا لتوقيع اتفاق جديد مع إيران والان نبدء بالتفاصيل

وضع مسؤول أمريكي كبير شرطا قال فيه: إن على إيران أن تقوم به قبل توقيع أي اتفاق معها.

وبحسب «رويترز» قال مسؤول أمريكي كبير ليل الإثنين إنه «لا ينبغي إبرام أي اتفاق مع إيران دون الإفراج عن جميع الأمريكيين المحتجزين ظلما هناك».

وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات المسؤول الأمريكي، الذي لم تسمه، جاءت بعدما أدرجت واشنطن مسؤولين إيرانيين اثنين في القائمة السوداء بتهمة التورط في خطف وربما وفاة الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي روبرت ليفنسون خلال احتجازه.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على شخصين مرتبطين بإيران.

وأشارت الوزارة عبر موقعها، ليل الإثنين، إلى أنها أدرجت على اللائحة السوداء «محمد بصيري وأحمد خزاعي وهما من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، وهما متورطان في اختطاف روبرت أ. ليفينسون في جزيرة كيش الإيرانية في 9 مارس 2007».

وأوضحت أنه «سيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها».

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: إن «اختطاف ليفنسون في إيران هو مثال شائن على استعداد النظام الإيراني لارتكاب أعمال غير عادلة»، مشددا على أن «بلاده ستعطي الأولوية دائما لسلامة وأمن الشعب الأمريكي وستواصل بقوة ملاحقة أولئك، الذين لعبوا دورا في اعتقال ليفنسون وفي وفاته المحتملة».