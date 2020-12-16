شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: ألف وفاة و24 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء، إن البلاد سجلت 964 وفاة جديدة بفيروس كورونا و42889 حالة إصابة مؤكدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت البرلزيل في المجمل 182799 وفاة، وستة ملايين و970 ألفا و34 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

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