شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية: 90 مليار دولار خسائر الاقتصاد الوطني منذ الانقلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي تكبد بلاده خسائر كبيرة تصل إلى 90 مليار دولار في الناتج المحلي خلال الفترة من 2014 إلى 2020، مؤكداً في كلمته التي ألقاها في الدورة الـ31 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت مساء (الإثنين) في نيويورك، أن خسائر الدولة من الإيرادات بلغت 43 مليار دولار جراء الانقلاب الحوثي.

واتهم السعدي مليشيا الحوثي بالتسبب في انهيار سعر العملة الوطنية مقابل الدولار مما تسبب في سقوط ملايين الأسر تحت خط الفقر بدخل أقل من دولارين في اليوم، مبيناً أن جائحة كورونا كانت أشد وطأة وضرراً على الوضع الصحي والإنساني الهش، نتيجة جملة من العوامل السياسية والاقتصادية المترتبة على الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي.

واستعرض مندوب اليمن جملة من التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية، منها إخفاء المليشيا المتعمد لظهور الوباء وتفشيه، لافتاً إلى أن اليمن دعمت كل المبادرات الدولية ومنها مشاريع القرارات التي قدمت للجمعية العامة للتعامل مع الوباء، إيماناً منها بأن هذا الوباء لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال جهد دولي مشترك ومتكاتف.