شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت لأعضاء السلطتين: لا وقت لتصفية الحسابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أمس الثلاثاء، أنه لا وقت لتصفية الحسابات، وحث أعضاء السلطتين على أن تكون قاعة عبدالله السالم ساحة للإنجاز، فيما أكد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أن الحكومة والمجلس شركاء في سفينة واحدة والمجلس هو السند والعون للحكومة في أداء مهامها، في حين نجح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في اختراق كتلة ال36 وانتزع مجدداً رئاسة البرلمان بحصوله على 33 صوتاً مقابل حصول منافسه بدر الحميدي على 28 صوتاً.

وكان مجلس الأمة قد عقد أمس الثلاثاء جلسته الافتتاحية التي شهدت أداء أعضاء الحكومة الجديدة القسم الدستورية، وأجريت خلالها انتخابات رئيس البرلمان ونائبه وأمين السر والمراقب، وأعلن رئيس السن النائب حمد سيف الهرشاني فوز النائب مرزوق الغانم برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي ال 16 بأغلبية «33» صوتاً متقدماً على منافسه النائب بدر الحميدي الذي حصل على «28» صوتاً.

وأكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أن مسيرة الوطن تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة مما يستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجعة لها حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة وصولاً إلى التنمية المستدامة. وقال: إن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعياً مسؤولاً وتعاوناً فعالاً بين مجلس الأمة والحكومة وحزماً في تطبيق القانون وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع ويتجنب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن اعتزازه بأجواء الديمقراطية التي أجريت خلالها الانتخابات، وقال «إننا نلتقي وسط مرحلة مهمة في مسيرة وطننا تتطلب من المجلس والحكومة التعاون البناء والوعي والمسؤولية وتحمل التبعات بإخلاص لخدمة الكويت». وتابع: «مسيرتنا الوطنية شهدت أحداثاً جساماً، كان أصعبها فقداننا للوالد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، كما ألمت بالعالم أزمة فيروس كورونا الذي أضر بالاقتصاد والصحة العامة.. أجدد التحية والشكر للشعب الكويتي بكافة فئاته وجميع المقيمين وخاصة الصفو ف الأمامية». وأشار إلى أن «الحكومة تؤمن بأن التعاون مع المؤسسات الدستورية هو حجر الزاوية، وتتطلع إلى أن يكون هذا الفصل التشريعي بداية نهج جديد يرسخ أن الحكومة والمجلس في سفينة واحدة، ولن ندخر جهداً في تدعيم التعاون ومد سوره».