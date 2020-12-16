شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن انتصار الديمقراطية ويدعو الشعب إلى طي صفحة ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء أمس الأول الاثنين، مواطنيه إلى «طي صفحة» دونالد ترامب وتوحيد الصفوف، مؤكداً أن الديمقراطية انتصرت، متهماً الأخير بعدم احترام إرادة الشعب وسيادة القانون والدستور، في وقت تلقى الأخير التهنئة من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بعد تصويت المجمع الانتخابي له بالفوز، في ضربة كبيرة لجهود الرئيس المنتهية ولايته الذي أعلن بدوره مغادرة بيل بار منصب وزير العدل.

قال بايدن في خطاب من ويلمينجتون بولاية ديلاوير: «في المعركة من أجل روح أمريكا، انتصرت الديمقراطية»، مضيفاً: «إن نزاهة انتخاباتنا لا تزال باقية. حان الوقت لطي صفحة الماضي، لنتحد معاً. قلت إنني سأكون رئيساً للجميع. سأعمل بجد من أجل من صوتوا لي، ومن صوتوا ضدي».

ديمقراطية حقيقية

وتابع: «مرة أخرى، غلبت سيادة القانون، ودستورنا، وإرادة الشعب. تم دفع ديمقراطيتنا واختبارها وتهديدها، وأثبتت أنها مرنة، وحقيقية وقوية»، وقال: «شعلة الديمقراطية أضيئت منذ وقت طويل في هذا البلد. نحن نعلم الآن أن ما من شيء- ولا حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة- بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة».

وأوضح بايدن أن عدد الأمريكيين الذين صوتوا هذا العام هو الأكبر في تاريخ البلاد، مشيراً إلى تصويت نحو 155 مليون شخص، ومن بين هذه الأصوات، نحو 81 مليون صوت ذهبت له، وهو ما قال إنه «العدد الأكبر الذي يحصل عليه مرشح من قبل». وقال: «في بداية الوباء كانت هناك شكوك حول الإقبال على التصويت، وتبين أن هذه المزاعم كانت بلا أساس فقد شاهدنا شيئاً لم يتوقعه أحد من قبل».

مناورة ترامب

وندد بايدن بموقف ترامب الرافض حتى الآن الاعتراف بهزيمته، قائلاً: «هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل»، في إشارة إلى الطعون القضائية العديدة التي قدمها ترامب، لكن بدون نتيجة من أجل إبطال نتيجة الانتخابات في بعض الولايات.

وأضاف، أنه موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا.

ولفت بايدن إلى أن «المناورة القانونية» التي قام بها ترامب ومشرعون ومسؤولون أمام المحكمة العليا، لإبطال أصوات ملايين الناخبين لم تنجح، وحتى المسؤول الذي عينه ترامب للإشراف على العملية الانتخابية، قال إنها كانت الانتخابات «الأكثر تأميناً».

المجمع الانتخابي

وكان بايدن امتنع حتى الآن عن مهاجمة ترامب علناً بسبب رفض الأخير الإقرار بهزيمته في الانتخابات، لكن هذا الموقف تغيّر بعدما تكرّس فوز الديمقراطي رسمياً بحصوله على أغلبية أصوات كبار الناخبين.

وحصل، بايدن، الذي سيصبح الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة، على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، وهو العدد ذاته الذي حصل عليه منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، ونائبه، مايك بنس، في انتخابات عام 2016، بحسب بايدن.

وصدقت ولاية كاليفورنيا، التي تتمتع ب55 صوتاً في المجمع، النتيجة لصالح بايدن بعدما صوت مندوبوها له ليتجاوز بذلك 270 صوتاً ضرورية ليكون المرشح الفائز في الكلية الانتخابية. وسبقت كاليفورنيا، ولايات أخرى حاسمة صوتت أيضاً لصالحه، وهي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.

تهنئة جمهورية

من جهته، هنأ زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بايدن، ونائبته كمالا هاريس بفوزهما بعد تصويت المجمع الانتخابي.

وتزامن ذلك مع إعلان ترامب رحيل وزير العدل بيل بار الذي سبق ورفض الانجرار خلف مزاعم وجود عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات.

استقالة بار

وغرد ترامب على «تويتر»: «عقدت للتو اجتماعاً لطيفاً جداً مع المدعي العام بيل بار في البيت الأبيض»، مضيفاً: «كانت علاقتنا جيدة جداً بيل سيغادر قبيل عيد الميلاد، لتمضية العطلة مع عائلته»، مشيراً إلى أنه عيّن نائب وزير العدل جيف روزن وزيراً للعدل بالإنابة.

وأرفق ترامب تغريدته بكتاب الاستقالة الذي قدمه إليه بار، الذي حفل بإطراءات على «النجاحات غير المسبوقة» التي حققها الرئيس ال45 للولايات المتحدة في كل المجالات. وأكد مسؤول أمريكي كبير أن بار استقال بمحض إرادته. لم يتعرض لضغوط أو يجبر على الاستقالة، موضحاً أن الاجتماع بين الوزير المستقيل والرئيس المنتهية ولايته كان ودياً.

ويندد ترامب منذ نحو شهر ونصف بانتخابات «شهدت أكبر عمليات تزوير في التاريخ الأمريكي»، لكن بدون تقديم أدلة. ورفضت كل الطعون القضائية التي قدمها تقريباً، خمرها رفض المحكمة العليا، الأسبوع الماضي آخر شكويين قدما من الجمهوريين.

وكان بار، أعلن أنه لم يلاحظ مقداراً من «التزوير» من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية، ما تسبب بإغضاب الرئيس الجمهوري. (وكالات)