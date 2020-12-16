شكرا لقرائتكم خبر عن السنيورة يتهم عون بالسعي لتحويل النظام اللبناني إلى رئاسي برلماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

اتهم رئيس ​الحكومة​ اللبنانية الأسبق ​فؤاد السنيورة​، أمس الثلاثاء، ​الرئيس ميشال عون​ بأنه يشن حرباً على ​الطائف​، ويريد تحويل النظام إلى نظام رئاسي برلماني، في وقت بات التصعيد سمة التأليف الحكومي بعد انفجار السجال بين عون والتيار «الوطني الحر»، وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وتيار «المستقبل»، فيما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إن الأفق مسدود بالكامل أمام تشكيل الحكومة الجديدة، ودخلنا في النفق، في حين تم تأجيل الاستماع إلى الوزير السابق يوسف فنيانوس بشأن انفجار المرفأ، على أن يُستجوب اليوم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر.

وقال السنيورة، ​إن ​الرئيس عون​ يريد تحويل النظام إلى نظام رئاسي برلماني، ونحن نتصدى له، ومن أول مجيء عون وهو يشن حرباً على ​(اتفاق) الطائف​، والحرب على الطائف هي حرب على اللبنانيين بشكل عام، والمسيحيين بشكل خاص. واعتبر أن رئيس الجمهورية يسخّر القضاء وهو الذي يخرق الدستور اليوم. كما اعتبر السنيورة في تصريح تلفزيوني أمس، بأن المستهدف من كل ما يجري في ملف انفجار المرفأ هو الدستور اللبناني، والقاضي فادي صوان يحقق، وهذا حقه، ولكن كان يجب الاستعانة بلجنة تحقيق دولية، موضحاً بأنه يجب التخلص من الفساد السياسي في لبنان، وذلك يتمظهر عبر التعيينات إثر الولاء السياسي وليس الكفاءة، ولفت إلى أن كل الأحزاب مارست هذه الخطيئة الكبرى.

من جانب آخر، بات التصعيد سمة المرحلة الحكومية بعد السجال بين عون والحريري، وتوسع هوة الخلاف بينهما بشأن التأليف الحكومي الذي يبدو أنه سينتظر كثيراً، ولن تبصر الحكومة النور هذه السنة، وهذا ما عكسه رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما أكد في حديث صحفي، أمس، أن الوضع ليس مريحاً على الإطلاق، فقد دخلنا في النفق، ولا أعرف كيف سنخرج منه، وقال: لقد أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل. أما لماذا هذا الانسداد؟ فبالتأكيد أن الجواب هو لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وإن شاء الله يتمكّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن يفعل شيئاً في زيارته المقبلة (في 22 الجاري)، وما علينا سوى أن ننتظر، مشدداً على أن الوضع الذي وصلنا إليه يوجِب الإسراع في تشكيل الحكومة.

في غضون ذلك، غادر وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس قصر العدل في بيروت، بعد أن كان قد توجه إليه بناء على ادعاء القاضي صوان. وتبين أن جلسة الاستماع إلى إفادة فنيانوس كمدعى عليه قد تأجلت إلى موعد يحدد لاحقاً، على أن يتم تبليغه بموعدها أصولاً. وسيباشر القاضي صوان اليوم استجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعيتر، كمدعى عليهما.

إلى ذلك، أعلن رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، في ​مؤتمر​ صحفي أمس تعليق الإضراب الذي كان مقرراً رفضاً لرفع الدعم عن السلع الأساسية، مشيراً إلى أن التواصل سيستمر مع رئيس ​حكومة​ تصريف الأعمال ​حسان دياب​، والوزراء المعنيين من أجل التفاهم حول عدة أمور أهمها عدم رفع الدعم عن ​الطحين​ و​القمح​.