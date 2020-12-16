شكرا لقرائتكم خبر عن «موديرنا» يستعد للانطلاق في سباق اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستمر السباق الدولي على أشده في إجازة اللقاحات المتاحة للوقاية من وباء كورونا، بالتوازي مع استكمال حكومات عدة الاستعدادات لحملات تطعيم شاملة. وبدأت الولايات المتحدة وكندا بتلقيح السكان ضد «كوفيد- 19» أملاً في وقف تفشي الفيروس الذي لا يزال ينتشر بقوة في أوروبا؛ حيث عبرت ألمانيا عن نفاد صبرها بانتظار موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية، في حين أعلنت سلطنة عمان والأردن إجازة لقاح فايزر، وأعلنت السعودية عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح، تستعد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية منح الترخيص للقاح «موديرنا» بعد ثبوت سلامته.

تحرك أوروبي عاجل

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، أمس، أنها ستجتمع في 21 ديسمبر لإبداء الرأي بلقاح فايزر-بيونتيك ضد مرض «كوفيد- 19». وتكون الوكالة قدمت بذلك موعد الاجتماع الذي كان مقرراً في الأساس في 29 ديسمبر. وستقرر خلال هذا الاجتماع الترخيص للقاح فايزر- بيونتيك من عدمه على ما أوضحت الوكالة، مشيرة إلى أنها تلقت بيانات إضافية بهذا الخصوص.

ومساء الاثنين طلب وزير الصحة الألماني ينس شبان من الوكالة تسريع الموافقة في حين تشهد بلاده تفشياً كبيراً خلال الموجة الثانية من الحالات بعد أن كانت الموجة الأولى في الربيع خفيفة.

وأعلن شبان، أمس، خلال مؤتمر صحفي: «الهدف هو الحصول على ترخيص قبل عيد الميلاد نريد أن نبدأ التلقيح قبل نهاية السنة» بلقاح مختبرات بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية.

وبحسب صحيفة «بيلد» يمارس مكتب المستشارة أنجيلا ميركل ضغوطاً في الكواليس على الوكالة الأوروبية للأدوية والاتحاد الأوروبي لتسريع صدور القرار.

والسلطات الألمانية جاهزة لبدء حملتها بتلقيح الطواقم الطبية وفئات المجتمع الأكثر عرضة لخطر الإصابة كالمسنين.

ترخيص قريب

في الأثناء، تستعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، منح ترخيص للقاح كورونا من شركة «موديرنا» الجمعة المقبل، بعد أن أكدت أن بيانات اللقاح تلبى توصيات الاستخدام الطارئ، وهي خطوة حاسمة في سبيل الحصول على تصريح رسمي ليتم إعطاؤه للجمهور في أقرب وقت ممكن.

ونشرت إدارة الدواء الأمريكية، أمس، رأيا مقتضباً تحدثت فيه بإيجابية عن لقاح شركة «موديرنا» ضد «كوفيد- 19» قبل اجتماع للخبراء بشأن الموافقة عليه على نحو طارئ.

واتسم بيان الوكالة بلهجة متفائلة؛ إذ قالت إنه لا مخاوف محددة تتعلق بالسلامة من شأنها أن تمنع إصدار ترخيص استخدام على نحو عاجل، وأكدت فاعلية اللقاح عموماً بنسبة 94.1%.

وفي حال اعتماده سينضم لقاح موديرنا إلى لقاح «فايزر/بيونتيك» في حملة التطعيم الأمريكية وهي الأوسع في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان من المتعارف عليه أن يتكون اللقاح بالأساس من فيروسات ضعيفة أو معطلة أو أجزاء من الفيروس، لا تسبب المرض للجسم؛ بل تكتفي بإشعاره بالمرض، وتحفزه على إنتاج الأجسام المضادة التي تبقى بداخله مدى الحياة، وتدافع عنه ضد هذا الفيروس مستقبلاً.

أما لقاح موديرنا فيأخذ نهجاً مختلفاً؛ حيث يتكون من قطع صغيرة من الحمض النووي التي تحفز الجسم على إنتاج البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا المستجد.

الرياض تفتح التسجيل

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، بدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ابتداء من أمس، لجميع المواطنين والمقيمين. وأكدت الوزارة مأمونية وفاعلية اللقاح نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مضيفة أن الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين مجاناً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

إجازة طارئة

وقالت وسائل إعلام رسمية في سلطنة عُمان، أمس، إن وزارة الصحة، أصدرت ترخيصاً لاستيراد اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونتيك» للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية على «تويتر»، أن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية تصدر ترخيصاً لاستيراد لقاح فايزر-بيونتيك، وأضافت الوكالة، أن اللقاح سيكون مخصصاً للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 16 عاماً فما فوق.

ومن جهتها، منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن إجازة طارئة لاستعمال لقاح «فايزر/بيونتيك» لمكافحة انتشار وباء «كوفيد- 19»، على ما أفاد مصدر رسمي.

وأعلن مدير عام المؤسسة نزار مهيدات مساء أمس الأول أن المؤسسة قامت بإعطاء إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزر المضاد لكورونا في الأردن. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن المؤسسة قامت بجميع مراحل إعطاء الإجازة، لاعتماد اللقاح ليتم توزيعه.

وأشار مهيدات إلى أنه يجري الآن أيضاً دراسة إجازة استخدام لقاحين آخرين لشركتين تختصان باللقاحات.

تطعيم شامل

على صعيد آخر، وفي الوقت الذي تقول فيه البيانات الرسمية إن حصيلة الإصابات اليومية في انخفاض مستمر، أعلنت وزارة الصحة الروسية، أمس، انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد. وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: إن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 28.5 ألف شخص حتى أمس.

وقال موراشكو، أثناء اجتماع مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا: إن العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم في مناطق روسيا يبلغ 1229.

وأضاف أن ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح وتسهر على توزيعها للمراكز، التي تشرف على التطعيم.

(وكالات)