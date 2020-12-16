شكرا لقرائتكم خبر عن شعار «جميرا» يروي قصة التطور الحضاري لدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع «هيئة الطرق والمواصلات في دبي»، و«بلدية دبي»، و«دائرة السياحة والتسويق التجاري»، و«مجلس دبي الرياضي» و«هيئة دبي للثقافة»، عن التوسّع في تطبيق الهوية المرئية ل «مشروع جميرا» انطلاقاً من أهمية المشروع بكل ما يحتويه من مبادرات وأنشطة أضافت أبعاداً جديدة لهذه المنطقة الحيوية التي تتمتع بمكانة خاصة على المستوى المجتمعي والثقافي لارتباطها بتاريخ دبي ولكونها شاهدة على مختلف مراحل التطور التي مرت بها الإمارة خلال العقود الماضية. وترتكز الهوية المرئية لمشروع جميرا على الشعار الذي رُوعي في تصميمه البساطة، حيث جاء على شكل كلمة «جميرا» بالعربي التي تمت كتابتها بأسلوب إبداعي يعبّر عن أكثر من فكرة. فقد جاءت خطوط الكلمة لتترجم ارتباط هذا الحي العريق بالبحر، حيث كانت منطقة جميرا مقراً لعدد كبير من أهل دبي.

وقالت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الهوية المرئية ل «مشروع جميرا» جاءت تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بتحويل دبي إلى «متحف مفتوح»، منوهة بأن الهوية المرئية تعطي عنواناً موحداً لمشروع مبتكر هدفه إبراز أهمية هذه المنطقة الحيوية التي تقع في قلب المدينة وتمثل بمكوناتها المختلفة قيمة تاريخية وحضارية ومجتمعية كبيرة في إمارة دبي، إذ يمر بهذا الشارع يومياً الآلاف سواء من سكان المنطقة أو زوارها من داخل الإمارة أو من سائر أنحاء الدولة، وكذلك السيّاح، نظراً لما يضمه شارع جميرا من كم كبير من المرافق والمنشآت السياحيّة والخدميّة المتنوّعة.

وأعربت المرّي عن اعتزاز «براند دبي» بهذا المشروع لكونه مسؤولاً عن جزء مهم من استراتيجيته الرامية إلى إبراز أشكال الإبداع في دبي، حيث يتضمن «مشروع جميرا» مجموعة من الأعمال الإبداعية والفعاليات والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والمجتمعية التي تؤكد القيمة الإبداعية والتاريخية المهمة لهذا الجزء من دبي، وبالتعاون المثمر والشراكة البناءة مع كافة الجهات المعنية. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسّع في التطبيقات العملية لاستخدام الهوية المرئية وشعار «جميرا» ليصبح الشعار عنواناً مميزاً لمنطقة نابضة بالحيوية والإبداع ضمن مختلف أشكاله.

لغة عالمية

قال مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يضيف بعداً جمالياً لمنطقة جميرا، ويسهم في إيصال الرسالة السامية للثقافة والفن باعتبارها لغة عالمية في التواصل بين مختلف شعوب العالم، لاسيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة، يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، يحملون ثقافات مختلفة، وأهم عنصرين يمكن أن يجمعاهم هما الثقافة والفن.

وأضاف: ستنفذ هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع «براند دبي» خلال الفترة المقبلة العديد من المشاريع والمبادرات التي تدعم الخطة الاستراتيجية لمشروع جميرا، ومن ضمن هذه المشاريع «محطات جميرا» لتجميل مناطق انتظار المواصلات العامة وإضافة مجسّمات فنية تزيد من المساحة الإبداعية لهذه المواقف، واستخدام الهوية المرئية للمشروع على اللافتات الرئيسية لهيئة الطرق والمواصلات المتواجدة على ثلاثة شوارع حيوية هي شارع الثاني من ديسمبر، وشارع أم الشيف، وشارع أم سقيم.

دعم المبادرات

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نحرص على تعزيز مكانة دبي كحاضنة للإبداع وتحويلها إلى متحف فني مفتوح يوضح الهوية الخاصة للمدينة كواحدة من أسرع المدن نمواً في العالم وأكثرها تنوعاً. وأضاف: يسعدنا دعم جهود «براند دبي»، في «مشروع جميرا»، من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الإبداعية ومن ضمنها احتضان فعالية «ساعة الأرض» في منطقة جميرا والتي تعكس الدور الرائد للدولة، في استضافة ودعم المبادرات والأنشطة الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية، ودعم التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب العديد من المشروعات والفعاليات والأنشطة الأخرى في مجالات التوعية والترشيد من خلال شراكات فعالة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد أن الهيئة ستنفذ أيضاً خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع «براند دبي» العديد من الجداريات الفنية على المنشآت التابعة لها في منطقة جميرا، وذلك بهدف إبراز القيمة الإبداعية والتاريخية المهمة لمنطقة جميرا.

23 لوحة

أكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي حرص البلدية على تفعيل استخدام الشعار في كافة المرافق والفعاليات التابعة لها المقامة في منطقة جميرا، وتضم في هذا السياق إلى جانب 23 لوحة جدارية نفذتها البلدية بالتعاون مع «براند دبي» خلال الفترة الماضية ضمن مشروع جميرا، العديد من المشاريع الجديدة التي تتعلق بزيارة المساحات الخضراء والتشكيلات الجمالية للمنطقة. وأضاف: جميرا اليوم وبشعارها المميز الذي يعطي الإيحاء بنبض المدينة الحية أصبحت مقصداً للسياح من كل مكان، وستستمر بلدية دبي في حرصها على تنفيذ كافة المشاريع والأنشطة التابعة لها والمقامة في المنطقة».

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: تعزيز الخطوات العملية لتفعيل شعار جميرا يأتي في سياق تبنّي الأفكار الخلاّقة والإبداعية التي سترسّخ مكانة منطقة جميرا كنقطة جذب سياحي سواء للزوار من داخل الدولة أو خارجها. وأوضح أن دبي للسياحة تنظم سنوياً في منطقة جميرا العديد من الفعاليات مثل مهرجان دبي للمأكولات الذي يجذب عدداً كبيراً من الزوار، إضافة إلى تحدي دبي للياقة الذي ينظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على مدى 30 يوماً، إلى جانب الكثير من الأنشطة والمبادرات النوعية الأخرى التي تساهم في تعزيز المقومات السياحية لدبي، والتأكيد على مكانتها كوجهة رائدة على مستوى العالم.

ممرات حديثة

تعليقاً على إطلاق شعار «جميرا»، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، إن منطقة جميرا ارتبطت بالرياضة وأصبحت مركزاً لتنظيم أهم البطولات الدولية والمحلية والفعاليات لمختلف الرياضات سواء التي تقام على شاطئها الرائع أو الممرات الحديثة للجري والدراجات الهوائية، أو في شارعها الذي يمتد لعدة كيلومترات. وأصبحت المنطقة القلب النابض للرياضات البحرية حيث تشهد أهم السباقات البحرية الشراعية التراثية والحديثة، وكذلك رياضات زوارق السرعة.

وأضاف: سنواصل استضافة وتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية والمجتمعية في هذه المنطقة الجميلة.

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون: يسعدنا العمل مع «براند دبي» حيث نشترك معها في مهمتها ورؤيتها الهادفة لتحويل دبي إلى متحف مفتوح من خلال الفنون والأنشطة الثقافية التي يتم تنظيمها في المدينة، وذلك في إطار المساعي الهادفة إلى ترسيخ بيئة ثقافية وفنية في دبي، لتكون الفنون والإبداع متاحة للجميع في كافة الأوقات. وأضافت: تحفل منطقة جميرا بالعديد من الرموز التي تجسد مكانة مدينة دبي، بسبب تاريخها ومكانتها الفريدة، كما نحرص على دعم هذه المبادرة الرائعة والانضمام إليها، لاسيما أننا نمتلك العديد من الأصول الثقافية في هذه المنطقة، ومنها: مكتبة الصفا للفنون والتصميم ومكتبة أم سقيم، ضمن منظومة مكتباتنا المنتشرة في جميع أنحاء دبي، والتي نسعى إلى تحويلها إلى مراكز مجتمعية في إطار «مبادرة مدارس الحياة». ويضاف إلى ذلك كله، مركز الجليلة لثقافة الطفل الذي سيشارك أيضاً في تقديم برامج الربيع والصيف والشتاء للأطفال إلى جانب أجندة فعالياته المعتادة. وهناك أيضاً متحف الاتحاد ومجلس غرفة أم الشيف، حيث نقوم من خلالهما باستقطاب العلامات والمؤسسات العالمية، واستضافة عدد من الفنانين من مختلف الأطياف.

طراز معماري

تعبر الانحناءات في كلمة «جميرا» بالعربي عن أمواج مياه الخليج الذي تقع دبي على ضفافه، كما جاءت الانحناءات التي تضمنها الشعار متلائمة مع الطراز المعماري التراثي للأبنية التي شُيدت في الشارع قبل نهضة التطوير الحضاري التي شهدتها دبي قبل عدة عقود، فيما تعكس الحواف والخطوط الحادة في الشعار الحداثة والطراز المعماري العصري الذي عمَّ أغلب أنحاء الإمارة.

وشمل التصميم أيضاً ملامح لعناصر رئيسية للطريق، إذ يرمز تصميم الحرف الثالث من كلمة جميرا وهو «الياء» إلى الإشارات المرورية الموزّعة على طول الشارع، فيما يرمز الحرفان الرابع والخامس وهما «الراء» و«الألف» إلى الشارع الرئيسي لمنطقة جميرا، فيما جاء الشعار باللون الأزرق بنفس لون مياه البحر الذي ارتبطت به منطقة جميراً وشكل جزءاً من الموروث الثقافي والاجتماعي لهذه المنطقة خاصة ودبي على وجه العموم.

وبدأ «براند دبي» بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في «مشروع جميرا»، باستخدام الهوية المرئية للمشروع على اللافتات الرئيسية لهيئة الطرق والمواصلات المتواجدة في شارع جميرا، وأيضاً على اللوحات الإعلانية هناك، بالإضافة إلى استخدام شعار «جميرا» في جانب كبير من الفعاليات والانشطة المُقامة في هذه المنطقة من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، تأكيداً على القيمة الحضارية والسياحية للمنطقة، كما سيتم استخدام الشعار في الفنادق والمطاعم والمقاهي المتواجدة على طول شارع جميرا.