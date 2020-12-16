شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعي: «خان تيولا» تجربة سينمائية مثيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: حسام عباس

يترقب الفنان نضال الشافعي عرض فيلمه الجديد «خان تيولا» في دور السينما، وهو الفيلم الذي يعتبره تجربة جديدة ومختلفة، حيث يدور في قالب سينما الإثارة والغموض. وكان قد عرض له مؤخراً فيلم «زنزانة 7» بمشاركة أحمد زاهر ومنّة فضالي. وحقق الفيلم نجاحاً جيداً رغم إجراءات ومحاذير «كورونا». شارك نضال بدور مختلف خلال أحداث مسلسل «هجمة مرتدة» مع أحمد عز والمنتظر عرضه في رمضان المقبل، وهو العمل المؤجل من رمضان الماضي. بينما يعكف حالياً على تصوير مسلسل «في يوم وليلة» بمشاركة أحمد رزق وأيتن عامر مع المخرجة شيرين عادل. وفي خطته مشاريع أخرى لرمضان المقبل يتحدث عنها وعن أعماله الأخيرة في هذا اللقاء معه..

هل تثق في نجاح فيلمك الجديد «خان تيولا» في ظروف «كورونا» الحالية؟

- أتمنى نجاحه لأنه فيلم مختلف يدور في زمن الحرب العالمية الثانية في فندق بالعلمين. وهو فيلم إثارة وغموض وبه مشاهد رعب نفسي، وسعدت بالعمل خلاله مع وفاء عامر ومحمود البزاوي وراندا البحيري وهو من تأليف وإخراج وسام المدني، وسبق أن عرض لي في أزمة كورونا فيلم «زنزانة 7» وحقق نجاحاً جيداً رغم إجراءات تقليص الحضور الجماهيري.

ما تقييمك لتجربتك في «زنزانة 7»، وماذا استفدت منها؟

- فيلم «زنزانة 7» كان فكرتي من الأساس وصاغها في سيناريو وحوار مميز المؤلف حسام موسى، وهو فيلم جيد تعاملت خلاله مع صديقي أحمد زاهر وشكلنا فريقاً مميزاً جمع عبير صبري ومنة فضالي ومايا نصري وأخرجه إبرام نشأت. وحقق نجاحاً رائعاً بمقاييس ظروف العرض في دور السينما. وهذا مفاجأة لي ولكل فريق الفيلم الذي لعبت خلاله شخصية مختلفة لشاب شقي «منصور العايق» وردود الفعل من الجمهور كانت رائعة وإيجابية وهو إضافة لي في السينما.

هل أنت سعيد بخطواتك السينمائية الأخيرة؟

- طموحي دائماً أكبر وأتمنى أن أجد سيناريوهات مميزة وتكون هناك شركات الإنتاج التي تتحمس لها وفى رصيدي تجارب رائعة استفدت منها كثيراً مثل «الجزيرة» مع المخرج شريف عرفة و«جرسونيرة» مع غادة عبد الرازق و«عمر الأزرق» و«ضغط عالي» وغيرها من التجارب المميزة.

تشارك في تصوير مسلسل «في يوم وليلة» مع أحمد رزق.. ماذا عن ملامح دورك؟

- لا أفضل حرق شخصياتي قبل عرضها لكني ألعب دور صديق أحمد رزق خلال الأحداث وسعيد بالعمل معه ومع المخرجة شيرين عادل وكل فريق المسلسل الذي يضم أيتن عامر وداليا مصطفى وصلاح عبد الله وولاء الشريف، وغيرهم. والمسلسل يدور في 35 حلقة للعرض خارج موسم رمضان.

عمل وطني

ماذا عن مسلسل «هجمة مرتدة» مع أحمد عز؟

- هذا المسلسل تحديداً سعيد جداً بالعمل فيه لأنه عمل وطني من ملفات المخابرات المصرية وأقدم خلاله دور ضابط مخابرات وشرف لي أن أشارك في عمل مهم مثله ومع نجم مثل أحمد عز الذي كان معه أول تجربة فنية لي في فيلم «ملاكي إسكندرية» بدور صغير وعملت معه أيضاً في فيلم «بدل فاقد» وكان مع نفس مخرج المسلسل أحمد علاء ومعنا فريق رائع يضم هند صبري وصلاح عبدالله وهشام سليم وأحمد فؤاد سليم وغيرهم.

هل ضايقك تأجيل المسلسل من رمضان الماضي؟

- بكل تأكيد كنت أتمنى عرضه لكن ظروف «كورونا» أجلته وأيضاً كان هناك في رمضان الماضي مسلسل «الاختيار» لأمير كرارة وحقق نفس الغرض، وهو من أهم الأعمال الوطنية في الدراما المصرية مؤخراً ويحسب لكل فريق عمله.

تميل للسينما أم للتليفزيون أكثر؟

- الأهم أن أقدم أعمالاً تناقش قضايا مهمة ويكون لها رسالة سواء في السينما أم التليفزيون. ولي رصيد مميز من الأعمال التليفزيونية المتنوعة كما حققت التوازن إلى حد ما، ولى تجارب سينمائية جيدة وأنا في الأساس عاشق للمسرح ومشاركتي في مسرحية «الملك لير» مع النجم يحيى الفخراني علامة وتجربة مهمة في مشواري.

هل ننتظرك في دراما رمضان المقبل؟

- هناك مشروع مسلسل لرمضان بالفعل بعنوان «ورد» مع النجمة حنان مطاوع لكنه مازال في مرحلة الإعداد وسيكون تجربة مهمة. وهناك أيضاً مسلسل كوميدي بعنوان «11 شارع النخيل» يدور في قالب كوميدي عن سكان عمارة في زمن «كورونا» وربما يعرض قبل رمضان. ودائماً لا أركز في مسألة عرض العمل في رمضان أو خارجه والأهم هو قيمته وتأثير دوري خلاله.

