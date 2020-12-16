شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والبحرين.. روابط وثيقة ورؤى وأسس راسخة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: راشد النعيمي

تتخذ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من الإرث التاريخي والثقافي أساساً راسخاً تنطلق منه لتحقق المزيد من الرخاء والتقدم للشعبين، هذه العلاقات الوثيقة والرؤى الموحدة في مختلف القضايا كانت دافعاً لسعي قيادة البلدين لتعزيز علاقات التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

ويأتي حرص كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين على التنسيق في مختلف المواقف السياسية في إطار إيمانهما المشترك بدعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، فضلاً عن العمل على إحلال الأمن والسلم الدوليين، لاسيما في ظل عضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات العربية والدولية الأخرى، إلى جانب الاهتمامات المتبادلة في ظل موقف البحرين الثابت من مساندة الإمارات في قضية جزرها الثلاث، وفي المقابل لعبت الإمارات دوراً مهماً في دعم ومساندة قضايا البحرين الداخلية والخارجية كما دعمت خطوات الإصلاح والديمقراطية التي اتخذتها المملكة.

تنمية العلاقات

وقد شكلت العلاقات الإماراتية البحرينية أحد أهم مرتكزات الوحدة الخليجية من حيث التفاهم الكبير بين القيادة الإماراتية والبحرينية حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، والحرص الكبير من القيادتين على تنمية العلاقات في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لما فيه مصلحة الشعبين، والتكامل بين البلدين، في ظل ما يمتلكانه من ثقل سياسي ودور ريادي يعززان الاستقرار الإقليمي، خاصة أن العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين تعد مثالاً مشرقاً للعلاقات الإيجابية التي تتخذ من الإرث التاريخي والثقافي أساساً راسخاً، تنطلق منه لتحقق مزيد من الرخاء والتقدم للشعبين وهذه العلاقات الوثيقة والرؤى الموحدة في مختلف القضايا، كانت دافعاً لسعي قيادتي البلدين لتعزيز علاقات التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

قواسم مشتركة

وثمة قواسم ورؤى مشتركة وعلاقات تاريخية رائعة تجمع هذين البلدين ببعضهما، حيث يسطّر هذا التاريخ المواقف الإنسانية التي وقفت بها الإمارات وقفة رجلٍ واحد لدعم مملكة البحرين بكل ما أوتيت من قوة، سواء كان ذلك اقتصادياً أو أمنياً أو سياسياً في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

كما ويحرص كل من البلدين على دعم كافة المواقف والقضايا الخليجية والعربية والإسلامية على حدٍّ سواء، وذلك من خلال إثبات الدور الفاعل لهما في كل من مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الأخرى.

وتتبع مسار تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، يظهر أن علاقات البلدين في تطور مستمر، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما أن العلاقات الثنائية تتسم بأنها تتجاوز الأطر الرسمية إلى العلاقات الاجتماعية الراسخة والممتدة، وتزداد هذه العلاقات تماسكاً ورسوخاً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

ومن المتوقع أن تؤدي إعادة فتح جسر الملك فهد مؤخراً لعبور البضائع إلى زيادة تعزيز التبادل التجاري في النصف الأخير من العام. وبلغ إجمالي التبادل التجاري البحريني مع دول العالم في النصف الأول من العام 10.4 مليار دولار، بما في ذلك 2.9 مليار دولار مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من آثار الجائحة إلا أنه لم ينخفض إجمالي التبادل التجاري البحريني العالمي خلال النصف الأول إلا بنسبة 2% فقط.

وشهد النصف الأول من هذا العام أيضاً طرح البحرين لتكنولوجيا متطورة في سلسلة التوريد، من خلال تأسيس أول مركز لوجستي ذكي للأدوية والأغذية في مملكة البحرين ليخدم السوق الخليجية.

وتتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، باعتبارها تجسّد نموذجاً للوحدة الخليجية والتلاحم بين الأشقاء على أسس من الود والاحترام المتبادل، ووحدة الدين واللغة والدم، ووشائج النسب والمصير المشترك، والالتزام الراسخ بحماية أمن الخليج العربي وتقدمه وازدهاره.

ويعطي البعد التاريخي والجغرافي والحضاري، العلاقات بين البلدين خصوصية فريدة، إضافة للروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية الوثيقة والمتنامية، كما أن هناك تبادلاً وتعاوناً إعلامياً بين البلدين، وتبادلاً للمعلومات والخبرات الفنية والتقنية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع.