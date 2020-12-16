الشورى الإيراني يناقش قانون انتخاب رئاسة الجمهورية

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"الخليج 365" من لندن: ناقش مجلس الشورى الاسلامي الايراني خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء تفاصيل مشروع تعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية وصادق على بعض النقاط المطروحة.

وخلال الاجتماع طرح النائب محسن زنكنة مقترح شطب شرط الحد الادنى لسن المترشح للانتخابات الرئاسية وهو 40 عاما حيث اقترح ان يكون اقل من ذلك الا انه لم يحظ بالمصادقة بعد معارضة 147 نائبا وموافقة 76 نائبا وامتناع 2 عن التصويت من اجمالي عدد النواب الحاضرين.

كما عارض المجلس زيادة سن المترشح للانتخابات الرئاسية المحدد بـ 70 عاما الى 75 عاما، حيث طرح النائب غلام رضا نوري قزلجة هذا المقترح الا انه واجه معارضة 140 صوتا وموافقة 52 صوتا وامتناع نائب واحد عن التصويت من اجمالي النواب الحاضرين وعددهم 230 نائبا.

وصادق المجلس على تعديل الجزء 2 من البند الف من المادة الاولى من المشروع والذي يتضمن منع الافراد ذوي التابعية المزدوجة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك بـ 193 صوتا موافقا و 31 صوتا معارضا وامتناع 2 عن التصويت من اجمالي عدد النواب الحاضرين البالغ عددهم 247 نائبا.

ووفق التعديل الحاصل فان من شروط المترشح للرئاسة ان يكون "من اصول ايرانية وان لا تكون لدية تابعية او اقامة او ترخيص اقامة ( Green Card) في الدول الاخرى في الماضي والحاضر.

وكان مجلس الشورى الاسلامي قد صادق قبل اكثر من شهر على الخطوط العامة لتعديل مواد من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر ان يبحث نواب المجلس في اجتماعات قادمة كيفية تسجيل اسماء المترشحين والبت في اهليتهم.

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