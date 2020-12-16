شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ضياء الدين داوود: يجب انتهاج سياسات تخفف عن كاهل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى لن يمكن أحد أن يفوز بمصر كجائزة كبرى، مشيراً إلى أن هناك حالة من الاحتقان بسبب السياسات المؤثرة، قائلا:" قبل 25 يناير معدل نمو الاقتصاد كان عالي وتخطى الـ7% ولكن الناس لم تشعر به".

وتابع ضياء الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية، أن الوضع الحالي صعب في ظل أزمة اقتصادية عالمية صاحبته جائحة عالمية وهي أزمة فيروس كورونا، موضحاً أن هناك قطاعات واعدة فى عدة مجالات، وهناك تحسن ملحوظ على الجانب الاقتصادى.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المواطنين يريدون حكومة تحسن من أوضاعهم المعيشية، كما أنه يجب انتهاج سياسات بها تخفيف على المواطنين، قائلا:" بعض المواطنين يعانون من فاتورة الكهرباء يعني واحدة ست تجيب ماكينة خياطة تشتغل عليها وتدخل في شرائح استهلاك".

وأكمل عضو مجلس النواب، أن نواب المعارضة عندما يتحدثون مع الحكومة عن قرارات يقال إننا نغرد خارج السرب، قائلا:" غلق المحلات يحدث في أوروبا ولكن الوضع في مصر مختلف فهناك ورش للحرفيين وعمال الورش المختلفة وغيرها".