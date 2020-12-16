شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الحسينى: أى حزب بالعالم ينافس على الأغلبية.. ومستقبل وطن ليس كالوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، إن أعضاء مجلس النواب هم نواب مصر، وليسوا نواب دوائرهم فقط، مشيراً إلى أن مصر لا يوجد بها حزب للسلطة، والرئيس يُشكل الحكومة وتعرض ثقتها على مجلس النواب.

وأضاف الحسيني، خلال حواره لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية، أن حزب مستقبل وطن لن يسكت على أمر لا يراه جيدا، قائلا: "لم نر الأداء البرلمانى لحزب مستقبل وطن وننتظر المرحلة المقبلة كما أنه لا يمكن تشبيه الحزب بالحزب الوطنى".

وتابع عضو مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن جاء لكي يحصل على الأغلبية وأي حزب في العالم ينافس للحصول على الأغلبية البرلمانية، ومن لا يطمع في الحصول على ذلك يكون لديه مشكلة كبيرة، قائلا: "الحزب منذ عام 2018 غطي فاعاليات في 27 محافظة وليس بالزيت أو السكر".

وأشار عضو مجلس النواب، أن الأداء البرلماني لأعضاء حزب مستقبل وطن سيكون مختلفاً داخل البرلمان، وقد نسقط وزيراً إذا كان يستحق، وإذا كان الأمر يستحق استجواباً سيحدث، قائلا: "مش هنفتري على حد وإحنا داخلين نشتغل ومش لفرض شو إعلامي".

وأكد عضو مجلس النواب، إن الأحزاب المصرية الحالية لها موافق واضحة في بعض القضايا، موضحاً أن القائمة خلقت لكي يكون للأحزاب دور هام، موضحاً أن الأحزاب وفقت في انتخابات القائمة الماضية، كما أن هناك أحزاباً لم تكن تستطيع دخول الانتخابات بمفردها بسبب الملاءة المالية.