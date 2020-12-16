البرازيل تسجل 964 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ساو باولو - (د ب أ):

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 6 ملايين و 970 ألفا و 34 حالة، حيث تم تسجيل 42889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء الثلاثاء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 182 ألفا و 799 بعد تسجيل 964 حالة وفاة جديدة.

وستقيم الحكومة الاتحادية فعالية لإطلاق خطة لقاح كوفيد- 19 الأربعاء في الساعة 10 صباحا.

وقدمت وزارة الصحة البرازيلية جدول خطة التقليح إلى المحكمة العليا دون تحديد موعد لبدء العملية، إلا أن التقديرات تشير إلى أنها الخطة ستبدأ بعد خمسة أيام بعد موافقة الهيئة التنظيمية الصحية (أنفيزا).

ووصف المتخصصون بمجال الصحة في البرازيل، في رسالة إلى المحكمة العليا، خطة الحكومة الاتحادية للتلقيح ضد فيروس كورونا بأنها مجتزأة وخاطئة.

ووفقا للبيانات، تعافى 16ر6 مليون حالة من المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البرازيل قبل نحو 41 أسبوعا.