270 صحفيا وراء القضبان في 2020

أكدت لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم ارتفع إلى رقم قياسي خلال 2020.

وكشفت، في تقرير لها، أن «هناك ما لا يقل عن 274 صحفيا وراء القضبان، وذلك حتى أول ديسمبر الجاري»، وهو ما يعد أكبر رقم تسجله اللجنة منذ أن بدأت جمع البيانات في أوائل التسعينيات، حيث بلغ عدد الصحفيين المسجونين في العالم العام الماضي 250 صحفيا على الأقل.

التوترات السياسية

قال التقرير: «الاحتجاجات والتوترات السياسية كانت السبب في الكثير من اعتقالات الصحفيين، التي سجل معظمها في تركيا».

وأوضح: «34 صحفيا في العالم دخلوا السجن في 2020 بتهمة نشر أخبار كاذبة، مقارنة بـ31 صحفيا العام الماضي».

كما أضافت اللجنة: «على الرغم من عدم وجود أي صحفي في السجن بالولايات المتحدة حتى أول ديسمبر، فإن 110 صحفيين أمريكيين اعتقلوا أو واجهوا اتهامات في البلاد خلال 2020، وبينهم كثيرون تعرضوا لذلك في أثناء تغطيتهم الاحتجاجات على عنف الشرطة».

ورأت لجنة حماية الصحفيين أن سبب هذه الاعتقالات يعود إلى «عدم وجود قيادة عالمية فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية، وعلى وجه الخصوص الهجمات التي شنها ترمب على وسائل الإعلام»،

- الاحتجاجات والتوترات السياسية كانت السبب في الكثير من اعتقالات الصحفيين.

- ثلثا السجناء وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم مناهضة للدولة مثل الإرهاب أو الانتماء لجماعات محظورة.

- - لم يكشف عن أي اتهامات في نحو %20 من الحالات.

34 صحفيا في العالم دخلوا السجن في 2020 بتهمة نشر أخبار كاذبة، مقارنة بـ31 صحفيا العام الماضي.

- 110 صحفيين أمريكيين اعتقلوا أو واجهوا اتهامات في البلاد خلال 2020 في أثناء تغطيتهم الاحتجاجات على عنف الشرطة.