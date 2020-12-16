العقوبات الأمريكية تحظر تصاريح كل المشتريات التركية

مما جعل الكونجرس الأمريكي يمرر قانون ميزانية وزارة الدفاع، الذي تضمن بندًا يجيز فرض عقوبات على تركيا، كما حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تركيا على إنهاء أزمة صفقة (S400) الروسية فورًا، كاشفًا أن العقوبات تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية.
انتهاء التحالف
من جهته، رأى وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بسبب شرائها أنظمة دفاع روسية زعزعت كل القيم في تحالفهما، داعيًا إلى تجديد التعاون بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على تركيا استهدفت
- إدارة مؤسسة الصناعات الدفاعية
- إسماعيل دمير، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية
- ثلاثة موظفين
- تعليق صفقة بيع مقاتلات (F35) لأنقرة
- تشمل العقوبات حظر كل تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية
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