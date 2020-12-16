أبرامز: ما كان مناسباً في الاتفاق النووي في 2015 لا يعمل في الوضع الحالي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2020 11:56 مساءً

أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا “إليوت أبرامز” عند بدء المحادثات بين المسؤولين في إدارة ترامب مع فريق جو بايدن بشأن إيران والاتفاق النووي.

وأدلى أبرامز في تصريح إلى مجلة “تيمز إسرائيل”، في عددها الصادر الاثنين 14 كانون الأول، أشار فيه إلى أن المسؤولين في حكومة ترامب يحاولون إقناع بايدن بأن الأوضاع تغيرت.

وأكد أن ما كان مناسبًا في الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015 لا يعمل في الوضع الحالي.

وتابع: “نحاول إقناعهم بأننا لسنا في عام 2015. إننا في عام 2021 تقريبا. وقد حدث الكثير من التغييرات، لذا فإن الصيغ التي كنتم تعتقدون أنها كانت إطارات جيدة للمفاوضات الرئيسية (الاتفاق النووي) ليست مناسبة اليوم”.

وأضاف أبرامز أن الإجراءات المتخذة ضد إيران خلال رئاسة دونالد ترامب ليست قابلة للتراجع بالكامل، مشيرًا إلى العقوبات المتخذة ضد إيران في مجال انتهاك حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب قد أعلن، في وقت سابق، أنه يرغب في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

كما أعلن إليوت أبرامز المبعوث الأميركي الخاص لإيران، يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن تشديد العقوبات على إيران مجددًا، وحث الرئيس المنتخب جو بايدن على الاستفادة المثلى من هذه الضغوط.

وأكد أن مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستستغرق شهورًا، وأنه من الخطأ الاعتقاد بأن الإدارة الأميركية الجديدة يمكن أن تغير السياسة تجاه إيران “مثل مفتاح الكهرباء”.

تجدر الإشارة إلى أن أبرامز كان يتحدث في فعالية افتراضية لمعهد بيروت، وقال إن حكومة بايدن لديها “فرصة كبيرة” للتوصل إلى اتفاق مع إيران يتصدى للتهديدات الصاروخية والإقليمية في طهران، من خلال هذه الضغوط المفروضة من قبل أميركا.

وأضاف أنه “سيكون من المحزن والغباء حقا أن نتخلى عن ضغوطنا ولكن إذا استخدمناها، فستكون هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بناء يحل كل هذه المشاكل”.

وفي حين أن إدارة ترامب لا تعتبر أن الاتفاق النووي اتفاق وافٍ، وتطالب بتغيير السياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية، فإن قادة إيران يرفضون التفاوض عن برنامجهم الصاروخي أو تغيير سياستهم الإقليمية.

ورغما عن هذا، تطالب طهران بتغيير سياسات أميركا بما فيها العقوبات المفروضة على طهران.