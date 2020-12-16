ترامب يرفض الإقرار ومستمر في الطعن بنتائج انتخابات الرئاسة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2020 10:46 مساءً

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني ان الرئيس دونالد ترامب مستمر في الطعن على نتائج انتخابات 2020.

وجاء ذلك ردا على سؤال عن رد فعل ترامب على تأكيد المجمع الانتخابي أن الديمقراطي جو بايدن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

ولا يزال الجمهوري ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن الذي سيُنصب خلفا له في 20 كانون الثاني.

وقالت ماكناني للصحفيين إن ترامب “مستمر في إجراءات التقاضي الحالية”.

يشار إلى أن ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي منحت أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا.

وبناء على نتائج نوفمبر/ تشرين الثاني حصل بايدن على 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مساء الإثنين مواطنيه إلى ”طيّ صفحة“ الانتخابات وتوحيد صفوفهم، وذلك في خطاب سيلقيه بعد أن يدلي أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم لتأكيد فوزه رسميا على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته.

وقال بايدن وفق مقتطفات من خطابه نشرها مكتبه إنّه ”في المعركة من أجل روح أمريكا، انتصرت الديمقراطية“.