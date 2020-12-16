سينما المغرب حاضرة بقوة في أيام قرطاج السينمائية

يحضر المغرب بقوة في الدورة المقبلة من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس، التي تنطلق، في 18 دجنبر الجاري، وتنتهي في 23 منه.

وتشارك من المغرب أفلام “خيط الشتا” لفوزي بنسعيدي، و”الكلاب الضالة” لياسمين قصارى، و”تيكيتا السوليما” لأيوب اليوسفي، و”آية تذهب إلى الشاطئ” لمريم التوزاني، إضافة إلى الفيلم “وشمة” لحميد بناني.

وفي عروض “خفقة قلب” يحضر المغرب من خلال “علي زاوا،” لنبيل عيوش، و”هم الكلاب” لهشام العسري.

وألغى المهرجان المذكور في دورته الـ31، المسابقة الرسمية، لكن في المقابل يشارك أزيد من 120 فيلما من مختلف الدول العربية والإفريقية، منها 34 فيلما طويلا، و66 فيلما قصيرا، و7 أفلام في فقرة “خفقة قلب”.

وتكرم الدورة المقبلة من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس الممثل المصري، عبد العزيز مخيون، والمخرجين، الموريتاني ماد هوندو، والسنغالي، جبريل ديوب مامبيتي، والتونسيين سلمى بكار، وعبد اللطيف بن عمار.

ويأتي تنظيم الدورة المقبلة من أيام قرطاج السينمائية بعد تأجيل طالها، لأكثر من مرة، بسبب ما فرضته جائحة كورونا.