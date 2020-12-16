وافقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم علی طلب نادي الاتحاد التروكي الرامي إلى تقديم موعد انطلاق مباراته التي ستجمعه بنادي فتح الناظور عن الدور الرابع من منافسات اقصائيات كأس العرش لموسم 2019-2020 و المبرمجة يوم غد الاربعاء بالملعب البلدي بالناظور.

وكشفت جامعة الكرة، في بلاغ لها، انه بعد موافقة نادي فتح الناظور، قررت تقديم موعد انطلاق هذه المباراة الى الساعة الثانية زوالا عوض الثانية و النصف زوالا.

ويعود سبب طلب الفريق التوروكي الی رغبته في التوجه الی المطار للعودة جوا في الموعد المحدد للرحلة.

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب رحلة جوية.. جامعة الكرة “توافق” علی تقديم مباراة تواركة وفتح الناظور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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