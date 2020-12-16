شكرا لقرائتكم خبر عن "القائمة الوطنية" المعبر الآمن لتمثيل أحزاب شابة وصغيرة بالبرلمان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، يتم التشكيل المنتخب للبرلمان الجديد عدا مقعد وحيد لدائرة دير مواس والمؤجل بقرار الهيئة، كما يتبقى قائمة المعينين الذين سيختارهم رئيس الجمهورية لتعيينهم في عضوية المجلس وفقا للدستور وقانون مجلس النواب، وهى نسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين.

وبمراجعة الأرقام المعلنة والانتماءات الحزبية للمرشحين الفائزين، نجد أن القائمة الوطنية من أجل مصر والتى تضم 12 حزبا سياسيا وتنسيقية شباب الأحزاب، نجحت فى ضمان تواجد لأحزاب شابة وصغيرة فى التواجد بالبرلمان الجديد، وذلك من خلال عدم تمكن عدد من الأحزاب الحصول على مقاعد بالنظام الفردى بينما مثلت بالقائمة، وهم الإصلاح والتنمية والذى حصل على 9 مقاعد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى على 7 بالقائمة والعدل على اثنين ومثلهم لحزب إرادة جيل.

وفى السياق ذاته، فازت أحزاب بمقاعد فردية، ولكن بعدد قليل مما حصلت عليه من القائمة مثل الوفد الذى حصل من القائمة على 21 مقعدا فى حين فاز بـ5 مقاعد فردية فقط، وكذلك حزب التجمع الذى حصل على 5 مقاعد قائمة ومقعد واحد فردى، وحزب الحرية والذى حصل على 7 مقاعد منهم 5 قائمة، وأيضا حزب المؤتمر بحصوله على 8 مقاعد، وحزب مصر الحديثة الذى حصل على 13 مقعدا منهم 12 قائمة وواحد فردى.