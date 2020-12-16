شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان 2020.. مكانة جديدة للمرأة المصرية "إنفو جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتصار جديد حققته المرأة المصرية، فى انتخابات مجلس النواب، ليزيد تمثيل المرأة فى برلمان 2020 عن سابقه بنسبة 30%.

وحجزت المرأة 148 مقعدًا فى المجلس الجديد؛ منهم 142 بالقائمة و6 مقاعد بالنظام الفردى، بعدما كان تمثيلها فى المجلس الحالى 90 مقعدًا، فى عام 2015، والتى كانت تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في الحياة النيابية.

فحصلت المرأة المصرية على 26% من إجمالى عدد المنتخبين فى البرلمان، بعدما منحتها التعديلات الدستورية ما لا يقل عن 25%.