شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان وكيل مجلس النواب يجيب على أسئلة المواطنين فى ندوة "البرلمان والناس" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يجيب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على أسئلة المواطنين فى حوار مفتوح مع الجمهور، غدًا الأربعاء، فى بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365"، وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا، ويأتى ذلك فى إطار ندوة يستضيف فيها ”الخليج 365” النائب سليمان وهدان، ضمن مبادرة البرلمان والناس، التى أطلقها الخليج 365، لتكون منصة حوار حقيقى بين النواب والمواطنين.

ويواجه الجمهور النائب سليمان وهدان، خلال الندوة، بكافة الأسئلة التى تدور فى أذهان الناس، سواء عما قدمه مجلس النواب الحالى الذى تنتهى مدته فى 9 يناير المقبل، ورده على الانتقادات الموجهة لأداء المجلس علي مدار خمس سنوات، أو عن انتخابات مجلس النواب 2020، وعن التحديات التى تواجه مجلس النواب المقبل، وأولوياته واجندته التشريعية، وأهم القوانين المنتظر إقرارها، وعن شكل العلاقة بين البرلمان الجديد والحكومة.

كما يجيب النائب سليمان وهدان، عن أسئلة خاصة بالأوضاع في حزب الوفد الذي ينتمي إليه، وعما يثار بشأن وجود خلافات داخل الحزب.

كل هذه الأسئلة وأكثر، إلى جانب أسئلة الجمهور، سنسألها غدًا للنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ضمن المبادرة التى تضم سلسلة من الندوات واللقاءات المباشرة "لايف" على صفحات الخليج 365 على منصات السوشيال ميديا وخاصة "فيس بوك" لفتح حوار مباشر بين المواطنين ونواب البرلمان سواء الحالى أو البرلمان الجديد، ويطرح من خلالها المواطنون أسئلتهم على النواب ويتم الرد عليها فى نفس الوقت فى بث مباشر على منصات الخليج 365 على مواقع التواصل الاجتماعى.