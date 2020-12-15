للمرة الرابعة .. رفض السراح المؤقت للمدير السابق للوكالة الحضرية في مراكش

من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، الخميس 24 دجنبر الجاري، الجلسة السادسة من المحاكمة الاستئنافية للمدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، “خ.و”، المحكوم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم (100 مليون سنتيم) لإدانته بجناية “الارتشاء”، على خلفية توقيفه في كمين أمني، بتاريخ الخميس 4 يوليوز من السنة المنصرمة، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي قدره 50 مليون سنتيم.

وقد تم إحضار المتهم من سجن “الأوداية” لحضور الجلسة الأخيرة من محاكمته الاستئنافية، الملتئمة بتاريخ 26 نونبر الفارط، بعدما سبق لدفاعه، ممثلا في المحامي عبد الله نادي، من هيئة مراكش، أن تشبث بحقه في المحاكمة الحضورية، رافضا إجراء محاكمته عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن.

ولم تستغرق الجلسة المذكورة سوى دقائق معدودة، قبل أن تُرجأ المحاكمة لحوالي شهر، استجابة لملتمس بالتأخير من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع تقدم به المحامي محمد النخلي، من الهيئة نفسها، الذي أعلن مؤازرته لزوجة المتهم الرئيس، “ص.ب”، الموضوعة تحت المراقبة القضائية، بمقتضى الحكم الابتدائي الذي قضى ضدها بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، لإدانتها بجناية “المشاركة في الارتشاء”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 129 و248 من القانون الجنائي.

ورفضت المحكمة، وللمرة الرابعة خلال المرحلة الاستئنافية، الموافقة على منح السراح المؤقت للمتهم الأول، وهو الملتمس الذي تقدم به دفاعه، خلال الجلسة الأخيرة، من أجل إخلاء سبيل مؤازره ومحاكمته في حالة سراح مؤقت.

هذا ويتابع متهم ثالث في هذا الملف، ويتعلق الأمر بالرئيس المستقيل من المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في الرباط، “س. م. ل”، الموضوع بدوره تحت المراقبة القضائية، بناءً على الحكم الابتدائي الذي قضى ضده بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، بعدما أدين بجناية “المشاركة في الارتشاء”، وسبق للمحكمة أن كلفت دفاعه، المحامي حسن السملالي، من هيئة القنيطرة، بإحضاره إلى الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 17 شتنبر الماضي، بعدما تغيب عن أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية، التي انعقدت صباح الخميس 23 يوليوز المنصرم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، نطقت، حوالي العاشرة والنصف من ليلة الأربعاء ـ الخميس/ 5 ـ 6 فبراير الماضي، بالحكم الابتدائي، بعد محاكمة استغرقت سبع جلسات، واستمرت شهرين ونصف الشهر، إذ انعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 21 نونبر الماضي، وقضت برفض ملتمس للنيابة العامة بتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية ضد زوجة المتهم الرئيس وصديقه المهندس المعماري، والمتعلق باعتقالهما خلال جلسة صدور الحكم، مستعيضة عن ذلك بالاستمرار في وضعهما تحت تدابير المراقبة القضائية، بسحب جوازي سفرهما وإغلاق الحدود في وجهيهما، رافضة ملتمسا لدفاعهما بإرجاع جوازي سفرهما والسماح لهما بمغادرة التراب الوطني، كما رفضت ملتمسا آخر برفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة المتهم الأول.

هذا عن الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول المقال الذي كان تقدم به دفاع زوجة المدير لإدخال المشتكي في الدعوى، متهمة إياه فيه بـ”الادعاء الكيدي”، ومطالبة بتعويض ضده لفائدتها قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم)، وهو “مقال الإدخال” الذي رفضته المحكمة وقضت بإبقاء صائره على رافعته.

وقد رفضت المحكمة، ابتدائيا، المطالب المدنية المقدمة من طرف شركة “زمان بروموسيون”، التي تعود ملكيتها للمشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي يتهم المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش بأنه ابتزه وطلب منه رشوة بمليار و300 مليون سنتيم، مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه لعمارة بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها، فيما حكمت على المتهمين الثلاثة بأدائهم على وجه التضامن تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لفائدة شركة أخرى، تُدعى DR PROMOTION، يعتبر المشتكي مسؤولا قانونيا عنها.