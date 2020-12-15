شكرا لقرائتكم خبر عن تتلقى الدعم من إيران.. واشنطن تصنف «سرايا المختار» في البحرين منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن واشنطن صنفت جماعة “سرايا المختار” في البحرين منظمة إرهابية عالمية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن الجماعة تتلقى دعما من إيران واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أمريكيين في البحرين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: “إن سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.
يشار إلى أن السلطات في البحرين، صنفت “سرايا المختار” وهي تنظيم مسلح مدعوم من إيران، كتنظيم إرهابي، في مارس 2012.
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