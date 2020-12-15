شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس إريتريا يستقبل سمو وزير الخارجية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 11:31 مساءً, 15 ديسمبر 2020 م
المناطق - واس
استقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، بالعاصمة أسمرة اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإريتريا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إريتريا صقر بن سليمان القرشي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إريتريا يستقبل سمو وزير الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.