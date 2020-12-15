الأمم المتحدة: العملية السياسية في ليبيا مستمرة والانتخابات بموعدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن العملية السياسية في ليبيا مستمرة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر ديسمبر 2021.

وأكدت ويليامز في بيان اليوم الثلاثاء اعتزامها تشكيل لجنة استشارية لتذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم فشلت البعثة الأممية إلى ليبيا، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية.

وحسب نتائج التصويت، لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضوا ومقاطعة 23 ووفاة واحد، حيث صوت 36 منهم على اعتماد نسبة تصويت بـ 61% مع 50+1 عن كل إقليم، بينما صوت 14 عضوا فقط لصالح الثلثين وامتنع 21 عضوا عن التصويت بسبب اعتراضهم على المقترحين معتبرين أنه تم تفصيلهم على مقاس أشخاص بعينهم.