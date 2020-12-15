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تركيا تقترب من مليوني إصابة بكورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت تركيا من تسجيل نحو مليون إصابة بفيروس المستجد، بعد أن أعلنت أمس عن أكثر من 29 ألف إصابة بالفيروس، إضافة إلى 229 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16 ألفا و646 حالة.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليون و866 ألفا و345، إثر تشخيص 29 ألفا و617 حالة جديدة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية .

وبلغ إجمالي المتعافين مليونا و631 ألفا و944، إثر شفاء 28 ألفا و164، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 5 آلاف و980 .

وأجرت الوزارة 204 آلاف و289 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 21 مليونا و284 ألفا و5 .

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر «تويتر»، إن عدد الحالات الحرجة اقترب من 6 آلاف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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