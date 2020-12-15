شكرا لقرائتكم خبر 36 طنا من التمور السعودية لمحتاجي «بنادر» الصومالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 36 طنا من التمور للمحتاجين في مديريتي كحدا وشينغاني بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشيو، استفاد منها 27.000 فرد.

وأكد مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال الدكتور أحمد فارح موسى على أنه انطلق أمس مشروع توزيع التمور في إقليم بنادر بالعاصمة مقديشيو، حيث تم التوزيع في مديرية شينغاني لـ1.500 أسرة، كما جرى التوزيع في مديرية كحدا لـ3.000 أسرة، متقدما بجزيل الشكر والتقدير للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المساعدات الإنسانية السخية.

وأعرب محافظ مديرية شينغاني أويس محمد أمين، ووكيل مديرية كحدا للشؤون الإنسانية علي محمد محمود، على وافر الشكر للمملكة حكومة وشعبا على دعمهم المتواصل للشعب الصومالي، موضحين أن هذه المساعدات جاءت في وقتها وخاصة في ظل جائحة كورونا التي أثرت على العالم عامة وعلى الشعب الصومالي خاصة.

على صعيد متصل، واصل المركز تنفيذ دورة تدريبية ضمن مشروع (مهارتي بيدي2) لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب، تستفيد منها 29 معيلة.