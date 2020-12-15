شكرا لقرائتكم خبر مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخب أعضاء مجلس الأمة الكويتي أمس النائب مرزوق الغانم رئيسا للمجلس للفصل التشريعي الـ16.

وقد افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد صباح اليوم دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة، وهو أول برلمان في حكمه.

وأكد أن مسيرة الوطن تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة، مما يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجعة لها، حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة وصولا إلى التنمية المستدامة.

وقال «إن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة، وحزما في تطبيق القانون وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول».