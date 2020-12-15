مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي

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وقد افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد صباح اليوم دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة، وهو أول برلمان في حكمه.وأكد أن مسيرة الوطن تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة، مما يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجعة لها، حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة وصولا إلى التنمية المستدامة.
وقال «إن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة، وحزما في تطبيق القانون وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول».
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