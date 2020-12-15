شكرا لقرائتكم خبر عن مليون فحص تكشف عن 8430 إصابة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

عقدت حكومة الإمارات، أمس الثلاثاء، الإحاطة الإعلامية في العاصمة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» في الدولة، وتحدث فيها الدكتور عمر الحمادي المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، عن آخر مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

واستعرض الحمادي خلال الإحاطة بعض الإحصاءات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي خلال 7 أيام، في الفترة من 9 ديسمبر/كانون الأول ولغاية 15 ديسمبر الجاري، وأعلن إجراء 1023607 فحوص على مستوى الدولة خلال تلك الفترة، كشفت عن تسجيل 8430 حالة مؤكدة، وبقاء معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوص عند نسبة 1% وهو المعدل الأقل مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي الذي بلغت فيه النسبة 2.4% والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 1.9% ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 2.3%.

ورداً على الاستفسارات والتساؤلات من وسائل الإعلام والجمهور حول إمكانية تطعيم المتعافين من مرض «كوفيد- 19»؟ ومدى إمكانية أخذ المتعافي اللقاح بعد الإصابة؟ قال المتحدث الرسمي: الدراسات أشارت إلى أن الأشخاص الذين كانت لديهم إصابات بسيطة أو لم تظهر عليهم أعراض خلال الإصابة بالفيروس، قد لا يؤدي ذلك إلى ولادة المناعة الكافية، وحصول الأشخاص المصابين بالمرض على التطعيم يعتمد بشكل رئيسي على توصية وتقييم الطبيب المختص، وغالباً الأشخاص الذين كانت لديهم إصابات وأعراض شديدة أو متوسطة استدعت دخولهم للمستشفيات تكونت لديهم مناعة كافية، وللتأكد يتم ذلك من خلال كشف وفحص المناعة وإذا كانت فحوص المناعة إيجابية لا يتطلب حصولهم على التطعيم، وفي حال عدم تكون أجسام مضادة، يتم إعطاؤهم اللقاح.

وأضاف الحمادي: «نعيش في الفترة الحالية إجازة شتوية تتزامن مع عطلة القطاع التعليمي وستزداد خلالها الأنشطة الاجتماعية والسياحية، وأبناؤنا الطلبة سيكونون بحاجة إلى ممارسة الأنشطة ربما للترويح عن النفس مع العائلة والأصدقاء، وندعو الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية واستمرارية اتباع الضوابط هذا العام المختلف عن جميع الأعوام السابقة».

واختتم: «نريد الاستمرار بنهج التباعد الجسدي وغسل الأيدي وتعقيمها ولبس الكمامات، والحذر عند مخالطة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، التعاون مطلوب ومهم وخصوصاً في الأماكن التي قد تحصل فيها تجمعات خلال فترة الإجازات».