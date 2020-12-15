شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة تبتكر نظاماً للتنبؤ بانتشار «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الباحثة الدكتورة ليلى إسماعيل، الأستاذ المشارك بقسم علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات بكلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات ومؤسس «مختبر أنظمة الحوسبة الموزعة الذكية»، عن تطوير نموذج يُسهم في معرفة مدى انتشار فيروس «كورونا» بواسطة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، الأمر الذي يمثل خطوة أولى لصناع القرار في فهم العواقب المترتبة على انتشار الفيروس؛ حيث نشرت نتائج البحث بعد استكمال تجاربه المخبرية ونتائج البيانات الواردة من 187 دولة حول العالم.

وأشارت إلى أن التنبؤ بالكيفية التي سينتشر بها المرض وعدد المصابين، أمر ضروري لعملية التخطيط في مجال الرعاية الصحية وتحديد المتطلبات اللازمة، وتقييم أثر أي إجراء يتم اتخاذه؛ حيث تتفاوت الدول حول العالم في استجابتها لفيروس «كورونا»، وفقاً لمدى التقدم التكنولوجي ووفرة المصادر والقوى البشرية.

ويعتمد النموذج على التنبؤ بانتشار الأمراض المعدية، مما يساعد على توقيت إنهاء العزل الاجتماعي، وتحديد عدد وحدات العناية المركزة، ويقوم النموذج بتعديل النتائج حسب البيانات المدخلة، والتي تمثل إمكانيات الدولة التي يتم تطبيق النظام عليها.

ولفتت إلى ضرورة تطوير نموذج مخصص لدولة الإمارات، يسمح لمؤسسات الرعاية الصحية بالحكم بشكل أفضل على تأثير التدابير الاحترازية المتخذة، وتوفير الموارد اللازمة بشكل أكثر فاعلية لمواجهة هذا المرض.

وأوضحت أنه على الرغم من وجود مجموعة كبيرة من الأبحاث المتعلقة بالفيروسات والدراسات العديدة للفيروسات سريعة الانتشار، مثل المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، لا يزال فهمنا الأساسي لسلوك «كوفيد -19» غير موجود، وفرضت الحكومات عدداً من الممارسات الاجتماعية الصارمة والإجراءات الاحترازية.

وتوصلت الباحثة إلى نموذج للتنبؤ بما يعرف باسم «تصميم نماذج السلاسل الزمنية للتنبؤ بانتشار فيروس كورونا»، ويمكن تطبيق النموذج على أرض الواقع باستخدام تقنيات اتجاهات البيانات للدولة، وتحديد رسم الخريطة بالنسبة للدولة، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، عبر استخدام لغة «برمجة بايثون». (وام)