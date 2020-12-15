شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات النجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أطلق المطرب الإماراتي محمد الشحي أحدث أعماله الغنائية «وين دارك»، من كلمات علي العمري، ألحان مصطفى الربيعي، توزيع الموس، ونشر الشحي عبر «إنستجرام» مقطعاً من الأغنية التي تم طرحها عبر صحفته على «اليوتيوب»، مطالباً متابعيه بإبداء آرائهم فيها.

* شاركت المطربة أحلام متابعيها عبر «ستوري إنستجرام» صورة الملصق الدعائي لألبوم اللبنانية كارول سماحة الذي طرحته عبر مختلف المنصات. وعلقت أحلام قائلة: «وأخيراً الصوت اللي أحبه.. كارول سماحة».

* انتهى الفنان بشار الشطي من تصوير دوره في المسلسل الجديد «عالقون»، المكون من 7 حلقات فقط، من تأليف نوف فرحان، وإخراج عباس اليوسفي. وشارك الشطي متابعيه صوراً من كواليس العمل، مؤكداً أنها تجربة جديدة بالنسبة له، ويعرض العمل على منصة «شاهد» الفضائية.

* أطلق المطرب المصري عمرو دياب عبر «فيسبوك» البرومو التشويقي من أحدث أعماله الغنائية من ألبومه الجديد بعنوان «يا أنا يا لاء»، كلمات تامر حسين. وتعتبر حتى الآن المشاركة الثالثة في ألبوم دياب الجديد، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

* وجه الإعلامي المصري رامي رضوان كل الشكر لمتابعيه وجمهوره على دعائهم له بالشفاء من أزمته الأخيرة مع فيروس «كورونا» وكتب عبر «إنستجرام»:«الرضا والدعاء من مفاتيح الشفاء.. مش قولتلكم هخلص عليه، الحمد لله وشكراً لكل الأهل والأصدقاء والجمهور على محبتكم».

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