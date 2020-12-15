شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإنتاج الإعلامي بـ «الخدمات الإنسانية».. ريادة في خدمة ذوي الإعاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مركز الإنتاج والتدريب الإعلامي التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أمس الثلاثاء، جلسة تعريفية افتراضية بالمركز، هدفت إلى التعريف بالدور الذي يقوم به للوصول بخدماته إلى أكبر شريحة من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء العاملون فيه أو الراغبون في الانضمام إليه، وفي الوقت ذاته حث المؤسسات التي تعنى بهم على دمج منتسبيها بالمركز، وتسليط الضوء على البرامج والدورات الإعلامية القادمة التي سينظمها، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات والجهات المعنية.

أدارت الجلسة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام المدينة، التي رحبت بجميع المشاركين والمتحدثين، وأعلنت عن هدية تمثلت بتخفيض رسوم المشاركة في الدورات الإعلامية القادمة التي سينظمها المركز بالنسبة للأشخاص الذين حضروا الجلسة وشاركوا فيها لتصبح 200 درهم فقط، وبنفس المبلغ للأشخاص المسجلين عن طريق أصدقائهم من الحضور ولمدة أسبوع كامل.

تم خلال الجلسة تقديم نبذة عن المركز الذي يهدف إلى تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على الإنتاج الإعلامي المرئي والإلكتروني، وتنبثق رؤيته من رؤية المدينة نفسها، بأن يكون رائداً في مناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الإعلامي في الإمارات والوطن العربي. أما رسالة المركز فتتمثل بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإنتاج والعمل الإعلامي، وضمان كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع متطلبات العمل الإعلامي وتطوراته، وإتاحة الفرص لدمجهم في المؤسسات العاملة.

جودة وإبداع

تحدثت مدير عام المدينة عن أهداف المركز وأهمها تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على مجالات العمل الإعلامي، وتمكينهم من إنتاج المحتوى الإعلامي بجودة وإبداع، وتسهيل دمجهم في المؤسسات الإعلامية بالدولة، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات مع المؤسسات العاملة في المجال، بهدف التدريب على مختلف المجالات الإعلامية. ثمّ تطرقت إلى تطورات العمل في المركز منذ الانطلاقة الفعلية عام 2017؛ حيث عمل المركز ضمن برامجه التدريبية على استقطاب وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفئة العمرية من 16 سنة حتى 30 سنة من كل الجنسيات داخل الدولة.

كما تم مع بدايات عمل المركز توقيع اتفاقية تعاون للإنتاج والتدريب الإعلامي بين المدينة وشركة خطوة للإنتاج الإعلامي؛ لتقديم الدورات التدريبية والاستشارات اللازمة لكادر المركز، ولعل من أهم إنجازات المركز خلال الفترة الماضية مساهمته في توظيف خمسة أشخاص من ذوي الإعاقة، والمشاركة الفاعلة لكادره في المهرجانات والمعارض لتحقيق فرص الاندماج، بالإضافة إلى مساهمته في إنتاج المحتوى الإعلامي الخاص بأقسام ومراكز المدينة، وتخصص الفريق للعمل بالمركز في مجالات التصوير والمونتاج.

وأعرب سعيد بطي حديد، مدير مركز الإنتاج والتدريب الإعلامي، عن فخره واعتزازه بفريق العمل، والجهود الكبيرة التي يبذلها سعياً إلى النجاح الدائم والمستمر.

وبعد عرض فيديو قصير عن أعضاء فريق العمل وهم المصمم الجرافيكي عبدالقادر مكناس، المصور أنس نبيل، مساعد المصور عبد المغيث صالح، والمصورة ريما محمد، والمصورة لمياء عثمان، فتح الباب للحديث عن الدورات التدريبية التي سينظمها المركز خلال الفترة القادمة.

وتحدث د. علاء مكي، رئيس قسم الاتصال الجماهيري بكلية الاتصال بجامعة الشارقة، وحسام السعيد، مسؤول وحدة الاستوديوهات، عن دورات التصوير التلفزيوني الفوتوغرافي والمونتاج المقدمة من جامعة الشارقة؛ بهدف وضع المتدرب ضمن بيئة علمية عملية احترافية لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة للقيام بتصوير ومونتاج الأعمال التلفزيونية، وما هو متعلق بها من متطلبات تستوجب مهارات إضافية.