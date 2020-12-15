رئيس الوزراء التونسي: التطبيع مع إسرائيل "ليس مطروحًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (بي بي سي)

قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل "ليس مسألة مطروحة" بعد أيام من قرار المغرب استئناف علاقاته مع الدولة العبرية.

وقال المشيشي في مقابلة مع محطة "فرانس 24" "هذا خيار اعتمده المغرب بحرية. نحترم خيار المغرب الشقيق والبلد الذي نحبه كثيرا. بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي أن المغرب تعهد تطبيع العلاقات مع إسرائيل وان واشنطن تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها.