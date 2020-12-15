توافق سعودي إريتري على إنشاء لجنة تعاون مشتركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، مساء الثلاثاء، وفد سعودي برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته الرسمية لإريتريا.

وقال وزير الإعلام الإريتري، يماني جبرامسقل، في تغريدة عبر "تويتر"، إن الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، استقبل وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له.

ولفت إلى أن بن فرحان سلم أفورقي، رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف أن الجانبان أجريا محادثات مكثفة حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الأهمية المشتركة، واتفقا على تعزيز العلاقات بينهما وإنشاء لجنة لتنفيذ الرؤية المشتركة.





وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، الذي زار المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية حينها إن محمد بن سلمان وأفورقي، استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

وتابعت أن ولي العهد السعودي أكد أهمية ودور مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات.