البرلمان الليبي يتحسب لفشل الحوار السياسي بخطة بديلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع مجلس النواب الليبي خطة بديلة تحسبا لفشل الملتقى السياسي بتونس في تحقيق أهدافه.

وقال عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي بدر علي سليمان العقيبي إنه تم تشكيل لجنه لوضع خطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي.



وأكد العقيبي في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بعد إعلان البعثة اليوم الفشل في الوصول إلى آلية توافقية لاختيار السلطة الجديدة شكل البرلمان لجنه من 7 أعضاء من مجلس النواب لوضع اقتراحات وحلول.

وأضاف أنه سيتم اعتماد اللجنة خلال جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل بمقره الدستوري بمدينة بنغازي، مشيرا إلى أن المسؤولية الوطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وضرورة توحيد المؤسسات تقع على عاتق البرلمان.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة بدر علي سليمان وعضوية زياد دغيم وحسين صالح الزرقاء ومصباح دومة وخديجة الزروق وإبراهيم الدرسي ومفتاح اكويدير.

وفي وقت سابق اليوم فشلت البعثة الأممية إلى ليبيا، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية.



وحسب نتائج التصويت، لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضوا ومقاطعة 23 ووفاة واحد، حيث صوت 36 منهم على اعتماد نسبة تصويت بـ 61% مع 50+1 عن كل إقليم، بينما صوت 14 عضوا فقط لصالح الثلثين وامتنع 21 عضوا عن التصويت بسبب اعتراضهم على المقترحين معتبرين أنه تم تفصيلهم على مقاس أشخاص بعينهم.

وكانت مصادر من أعضاء ملتقى الحوار السياسي قدكشفت عن حصول مقترحين من بين 10 قدمتها الأمم المتحدة على أعلى الأصوات في الجولة الماضية.

وينص المقترح الأول - ويعرف بالآلية الثانية من الـ 10 المقترحين- على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي".

بينما "يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً الذي لم يختار رئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".

أما المقترح الثاني -يعرف بالآلية الثالثة من الـ 10 المقترحين- فينص على أن "الترشيح لعضوية المجلس الرئاسي يتم عبر تقديم طلب لملتقى الحوار لتمثيل المناطق الإقليمية (شرق وغرب وجنوب)، ويتم توقيع دعم للأعضاء المرشحين من 5 ممثلين (ضمن المشاركين بملتقى الحوار) من نفس المنطقة التي جرى تقديم الترشيح لها".

كما يجري التصويت بين أعضاء ملتقى الحوار بحيث يكون لكل عضو حق التصويت لمرشح واحد، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات، تجرى جولة ثانية".

وحول ترشيح رئيس الوزراء، فإنه يمكن لكل 10 أعضاء بملتقى الحوار ترشيح شخصية واحدة للمنصب من أي إقليم ليبي مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة. كما يتم اختيار رئيس الوزراء بذات آلية التصويت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي".