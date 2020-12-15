شكرا لقرائتكم الكويت.. انتخاب مرزوق الغانم رئيساً لمجلس الأمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئیس مجلس الأمة الكویتي بالسن، حمد الھرشاني، الثلاثاء، انتخاب النائب مرزوق علي الغانم رئیساً لمجلس الأمة للفصل التشریعي السادس عشر.

وقال الھرشاني في جلسة مجلس الأمة العادیة إن النائب الغانم قد حصل على 33 صوتاً في حین حصل النائب الحمیدي على 28 صوتاً، مقابل 3 أصوات باطلة، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

كما جاء انتخاب الغانم في جلسة المجلس العادیة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشریعي الـ16 استناداً إلى المادة 92 من الدستور والمادة 28 من اللائحة الداخلیة للمجلس.

إلى ذلك تنص المادتان المذكورتان على أن "یختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئیساً ونائب رئیس من بین أعضائه، وإذا خلا مكان أي منھما اختار المجلس من یحل محله إلى نھایة مدته. ویكون الانتخاب في جمیع الأحوال بالأغلبیة المطلقة للحاضرین فإن لم تتحقق ھذه الأغلبیة في المرة الأولى أعید الانتخاب بین الاثنین الحائزین أكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانیھما غیره في عدد الأصوات اشترك معھما في انتخاب المرة الثانیة، ویكون الانتخاب في ھذه الحالة بالأغلبیة النسبیة. فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبیة النسبیة تم الاختیار بینھم بالقرعة. ویرأس الجلسة الأولى لحین انتخاب الرئیس أكبر الأعضاء سناً".

یذكر أن الغانم من موالید 1968 حاصل على بكالوریوس ھندسة میكانیكیة وتقلد منصب رئیس مجلس إدارة شركة بوبیان للبتروكیماویات وعضویة مجلس إدارة الشركة المصریة الكویتیة القابضة وشركة مواد البناء وشركة غلوبال تیلیكوم ورئیس مجلس إدارة نادي الكویت الریاضي، وعضو جمعیة المھندسین الكویتیة ورابطة المھندسین المیكانیكیین العالمیة.

وحاز عضویة مجلس الأمة عام 2006 و2008 و2009 وعضویة مجلس فبرایر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستوریة، وشغل منصب رئیس مجلس الأمة في عام 2013 و2016.