شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للآداب» و«جوجل» تبرزان الثقافة العربية في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علاء الدين محمود

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع شركة جوجل، مبادرة جديدة لإبراز حضور الكتّاب العرب بشكل أكبر وترسيخ تواجدهم على شبكة الإنترنت، قبل اليوم العالمي للغة العربية. وقد تم تصميم مبادرة «كاتب مكتوب» لزيادة عدد صفحات الكتّاب العرب على ويكيبيديا، أحد أكثر المواقع الإلكترونية زيارة في العالم؛ حيث يستقبل الموقع أكثر من مليار زائر شهرياً.

وهناك أقل من 1500 صفحة عن الكتّاب العرب حالياً على منصة ويكيبيديا، ويعد هذا العدد متواضعاً جداً إذا ما قورن بصفحات الكتّاب باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية، مما يجعل من الصعب على القراء في العالم التعرف إلى الكتّاب في منطقتنا؛ حيث لا يتم التوصل معهم على الإنترنت بسهولة مثل نظرائهم في دول العالم الأخرى، وتهدف المبادرة إلى زيادة عدد صفحات الكتّاب العرب إلى عشرة أضعاف.

تتطلع المؤسسة إلى التعاون مع فريق من المحررين المتطوعين للعمل على التزود بالبيانات على موسوعة ويكيبيديا، بهدف جمع ومشاركة المحتوى عن الكتّاب والكتب العربية للتعريف بهم في جميع أنحاء العالم. وتعمل المؤسسة بشكل وثيق مع مجموعة مستخدمي ويكيبيديا في الإمارات العربية المتحدة لجمع المعلومات وتدريب المتطوعين.

وقد أشادت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، بالمبادرة وعبرت عن فخر المؤسسة بالدور الثقافي الكبير الذي تقدمه، وقالت: «إننا فخورون للغاية بإطلاق هذه المبادرة التي تعد في غاية الأهمية للأدب العربي». وأضافت: «إن الشرق الأوسط هو مهد رواية القصص، ومع ذلك فإننا نواجه تحديات في الحصول على معلومات عن مؤلفينا وكتبنا عبر الإنترنت. سيسلط هذا المشروع الضوء على الكتّاب والأدب العربي، وسيضعهم على منصة متساوية مع الجهات الأدبية الرئيسية الأخرى في العالم».

وتابعت: «تم إنشاء مشروع «كاتب مكتوب» للمساهمة في تطوير نظام متكامل للنشر الرقمي في العالم العربي، الذي يعاني حالياً مشاكل متباينة، مثل نقص المعلومات المتاحة على الإنترنت، وقرصنة الكتب، وضعف التسويق للكتب ومؤلفيها. نأمل أن نعالج كل هذه الجوانب طوال فترة هذا المشروع، لإحداث تغيير حقيقي في عالم الأدب العربي».

وقد أشاد باسل حجازي، قائد المشروع ومدير تسويق المنتجات بشركة جوجل، بالمبادرة وذكر أن «تنظيم المعلومات حول العالم وإتاحتها ضمن أهم الأولويات لدى كافة الجهات المشرفة على المبادرة». وأضاف: «إننا متحمسون للغاية للعمل مع مؤسسة الإمارات للآداب ومجموعات مستخدمي ويكيبيديا في الإمارات العربية المتحدة لإثراء شبكة الإنترنت بمعلومات عن رائدات ورواد التراث الأدبي في منطقتنا، وإن عَملنا معاً سيسهل على أي شخص في العالم التعرف إلى الكتّاب العرب، والحصول على معلومات أفضل عنهم وعن أعمالهم في المستقبل القريب».

ومن المتوقع أن يتحقق الهدف المتمثل بنشر 15000 صفحة مخصصة للكتّاب العرب باللغتين الإنجليزية والعربية على منصة ويكيبيديا بحلول ديسمبر 2022.

ستعمل شركة جوجل عن كثب مع «الإمارات للآداب» للمساعدة في تنظيم معلومات جديدة حول الكتّاب العرب، ودعم الكتّاب لتثبيت تواجدهم على محرك «جوجل» بتوفير البيانات اللازمة ومنحهم إمكانية تحميل مقاطع الفيديو باستخدام Google Cameo، وهي ميزة من ميزات محرك جوجل، التي تمكن الشخصيات المشهورة من الإجابة عن الأسئلة من خلال مقاطع الفيديو التي تظهر على صفحة نتائج البحث الرئيسة.

دعم الأدب العربي

تعد زيادة الوعي بأهمية جودة المعلومات الخاصة بالكتّاب والنشر عبر الإنترنت مفتاح نجاح المشروع، ودعت المبادرة المهتمين بالأدب إلى المشاركة من الناشرين التقليديين، أوالرقميين أو الكتّاب الذين تمكنوا من نشر أعمالهم أو القرّاء المتشوقين لمعرفة المزيد عن كتّابهم المفضلين. وستتواصل المؤسسة أيضاً مع المدارس والجامعات والمؤسسات الأخرى لدعوة أكبر عدد من المتطوعين الحريصين على دعم الأدب العربي والراغبين في الانضمام إلى المجتمع الدولي لتغيير واقع المعلومات الرقمية.

تنضم مؤسسة الإمارات للآداب إلى وكالة تسجيل الكتاب الدولي وستعمل على توفير «معرف الاسم المعياري الدولي» المكون من 16 رقماً إلى كل كاتب، وهو أمر أساس في تجنب غموض الهوية عبر الإنترنت أو إتاحة المعلومات عبر الإنترنت؛ إذ يمكن تهجئة الأسماء أو ترجمتها بطرائق متباينة. وفي إطار مبادرة كاتب مكتوب، ستقوم «الإمارات للآداب» بتزويد المحدد المعياري الدولي للأسماء (ISNI)، لجميع الكتّاب العرب.

يعتمد الظهور على الإنترنت مباشرة على جودة البيانات الوصفية، وستقوم المؤسسة بنشر معلومات عن السير الذاتية للكتّاب على katebmaktub.org باستخدام معايير«ONIX» وسيتم إسناد رابط مخصص لكل كاتب، وتنظيم صفحة له وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وسوف تساعد هذه الخطوات المحررين المتطوعين في العثور على معلومات لإنشاء صفحات ويكيبيديا للكاتب.

لضمان أن جميع المعلومات التي تم إنشاؤها تلبي المعايير الأفضل، ستعمل المؤسسة مع ويكيبيديا لإنشاء بيانات الجودة المعيارية، وستقدم ثلاثة مستويات من التدريب وشهادة للمتطوعين الذين يكملون كل مستوى.