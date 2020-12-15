شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تحتضن أول منزل في المنطقة مبني بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” كشف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الثلاثاء، عن أول منزل تم بناؤه في المنطقة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد بهندسة معمارية تراثية.

وبالمناسبة، قال حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن المنزل ذا الطابع الإسلامي سيقدّم كنموذج إلى الشركات والمؤسسات التي تطمح في تطبيق التقنيات الحديثة في أعمالها. وأضاف: نريد تعزيز مكانة الشارقة عاصمة للابتكار والتقنيات ثلاثية الأبعاد.

وكشف المجمع عن المنزل الذي أنجزت عمليات بنائه والديكور الداخلي فيه، وهو مبني بالكامل بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

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