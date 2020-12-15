البحرين تُرحب بقرار أمريكا بتصنيف جماعة سرايا المختار كمنظمة إرهابية

رحبت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف جماعة "سرايا المختار" المدعومة من الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية عالمية تهدد أمن البحرين ودول العالم.

واعتبرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" - أن القرار خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي، ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله.

وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتصدي لها ولأعمالها الآثمة، مؤكدة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره. تضطلع بهافي محاربة كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتصدي لها ولأعمالها الآثمة، مؤكدة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن - في وقت سابق من اليوم - إدراج جماعة "سرايا المختار" المدعومة من إيران ضمن التصنيف الخاص بالإرهاب الدولي باعتبارها تشكل خطورة لإمكانية تنفيذ عمليات إرهابية تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. يُشار إلى أن السلطات في البحرين، صنفت "سرايا المختار" وهي تنظيم شيعي مسلح، كتنظيم إرهابي، في مارس 2012. وتأسس تنظيم "سرايا المختار" في البحرين في يوليو 2011. جدير بالذكر أن "وحدة الاختراق والتجسس" التابعة لـ"سرايا المختار" تمكنت في 3 يونيو 2017 من اختراق الحساب الرسمي لوزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

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