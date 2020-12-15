وزير الخارجية الأمريكي يُعلن جماعة سرايا المختار مُنظمةً إرهابية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إدراج جماعة "سرايا المختار" المدعومة من إيران ضمن التصنيف الخاص بالإرهاب الدولي باعتبارها تشكل خطورة لإمكانية تنفيذ عمليات إرهابية تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.



وقال بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن هذه الجماعة تتلقى دعما ماليا ولوجيستيا من الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن الجماعة كانت قد نفذت هجمات ضد أشخاص أمريكيين.



ومن شأن قيام الخارجية الأمريكية بتصنيف منظمة على أنها إرهابية أن يؤدي إلى عزلها ومنعها من التعامل مع النظام المالي الأمريكي ومساعدة المؤسسات والوكالات الأمريكية الأخرى وجهات تنفيذ القوانين في هذا الاتجاه.

يُشار إلى أن السلطات في البحرين، صنفت "سرايا المختار" وهي تنظيم شيعي مسلح، كتنظيم إرهابي، في مارس 2012.

وتأسس تنظيم "سرايا المختار" في البحرين في يوليو

2011.

جدير بالذكر أن "وحدة الاختراق والتجسس" التابعة لـ"سرايا المختار" تمكنت في 3 يونيو 2017 من اختراق الحساب الرسمي لوزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ونشر المخترقون على حساب الوزير الرسمي حينها، تهديدات طالت الأسر الحاكمة في البحرين والسعودية، كما وضعوا مجموعة من الفيديوهات والصور، تضمنت مشاهد من مواجهات مع قوات الأمن في البحرين، ومشاهد من خطابات للمعارض السعودي نمر باقر النمر، الذي أعدمته السعودية بداية العام 2016.