نتنياهو يعيّن رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات خلفا لكوهين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 08:15 مساءً - منذ ساعة واحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات (الموساد) ليحل محل يوسي كوهين الذي لعب أخيرًا دورا بارزا في اتفاقات تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية ودول عربية. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقرر نتانياهو “تعيين نائب مدير الموساد (د)، ليكون مدير الموساد المقبل”. و(د) هو من “قدامى العاملين في الموساد”. ولا تكشف إسرائيل عادة أسماء كبار موظفي جهاز الاستخبارات لديها.

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